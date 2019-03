Daniel Ricciardo baalde zondag enorm dat hij uitviel in zijn eerste Grand Prix voor Renault. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen liep al bij de start grote schade op bij zijn thuisrace.

"Ik ben er kapot van, dat is zeker", zegt Ricciardo op de site van Renault. De 29-jarige Australiër vertrok deze winter na vijf jaar bij Red Bull Racing en tekende een lucratief contract bij de Franse renstal, die vorig jaar op ruime afstand van Red Bull als vierde eindigde in de WK-stand.

Het ging zondag in Melbourne al in de eerste meters mis voor Ricciardo, die zijn voorvleugel verloor en na een noodgedwongen pitstop al vroeg kansloos was voor de punten. "Ik had een goede start en wilde Sergio Pérez inhalen. Daarbij kwam ik met een wiel op het gras, waar ik werd verrast door een enorme hobbel", keek Ricciardo terug.

"Het was erg ongelukkig en eigenlijk was mijn race meteen voorbij", concludeerde hij. Ricciardo kon zijn weg nog wel vervolgen, maar moest na 28 rondes alsnog opgeven vanwege de opgelopen schade aan zijn auto.

Ook vorig seizoen werd de coureur uit Perth geplaagd door pech. Hij viel in 8 van de 21 races uit, het vaakst van alle coureurs.

Zijn nieuwe teamgenoot Nico Hülkenberg startte vanaf de elfde plek en werd zevende. "Nico heeft laten zien dat de auto in de top acht thuishoort", aldus Ricciardo. "Bij de volgende race in Bahrein gaan we voor een soepeler weekend en een mooi resultaat."

Daniel Ricciardo en Renault-teambaas Cyril Abiteboul. (Foto: ProShots)

Abiteboul vindt snelheid in kwalificatie prioriteit

Renault-teambaas Cyril Abiteboul zei dat zijn team met gemengde gevoelens vertrekt uit Australië. "De kwalificatie was erg negatief, we hadden meerdere problemen die impact hadden op onze potentiële startpositie."

"Bij de start wilden we meteen plaatsen goedmaken, maar dat ging mis bij Ricciardo die uiteindelijk moest opgeven", keek de Fransman terug. "Hülkenberg heeft de situatie wel goed kunnen maken en reed een sterke en slimme race."

Abiteboul verwacht dat zijn team de komende races beter zal presteren. "We weten dat de auto meer snelheid heeft dan dat we hebben laten zien, met name in de kwalificatie."

"Dat wordt de belangrijkste prioriteit bij de volgende race. Tegelijkertijd blijven we doorwerken aan onze geplande upgrades."

De tweede Grand Prix van het jaar wordt over twee weken in Bahrein verreden.