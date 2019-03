Teambaas Christian Horner vindt dat Red Bull Racing in Australië een fantastische start van het seizoen heeft gemaakt. Honda-directeur Toyoharu Tanabe ziet nog steeds ruimte voor verbetering na de eerste race met de Japanse motor, waarin Max Verstappen direct op het podium stond.

"Het is een fantastische start met Honda, dat in 2008 voor het laatst een podiumplek behaalde", zegt Horner op de website van Red Bull. "Max heeft een opmerkelijke prestatie neergezet vandaag."

De 21-jarige Limburger stond voor de zesde Grand Prix op rij op het podium. In Melbourne kwam hij in vier eerdere races nooit verder dan een vijfde plek.

"Hij had een prima start en maakte een van de snelste pitstops van de dag", keek Horner terug. "Hij benutte daarna de C3-band goed en kon Sebastian Vettel inhalen. Daarna zette hij ook Lewis Hamilton onder druk, maar hij kon net niet dichtbij genoeg komen."

De race op Albert Park werd gewonnen door Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die ruim twintig seconden voorsprong had op zijn teamgenoot Hamilton (tweede) en Verstappen (derde).

Verstappen viert zijn derde plaats met monteurs van Red Bull Racing. (Foto: Getty Images)

Honda ziet nog ruimte voor verbetering

De drie andere auto's met een Honda-motor eindigden in de middenmoot. Daniil Kvyat werd bij zijn rentree voor Toro Rosso tiende, Pierre Gasly debuteerde met een matige elfde plaats voor Red Bull en Alexander Albon werd in zijn eerste Formule 1-race veertiende.

Technisch directeur Tanabe van Honda was tevreden met de resultaten in de eerste race. "Dit is een goede eerste stap, maar we moeten onze motor nog verbeteren als we onze rivalen willen verslaan."

"Al met al was het een positieve start. Maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Ik wil alle medewerkers in Japan en het Verenigd Koninkrijk bedanken en ik weet dat ze hard zullen blijven werken om te verbeteren."

'Tijd van Gasly gaat nog komen'

De podiumplek van Verstappen stond in schril contrast met de prestatie van Gasly. De 23-jarige Fransman wist bij zijn debuutrace voor Red Bull net geen WK-punten te scoren.

Gasly moest na een mislukte kwalificatie als zeventiende van start gaan en kwam niet verder dan een elfde plek. Horner wilde het Gasly zo vroeg in het seizoen niet al te zwaar aanrekenen.

"Hij heeft de wielen bijna onder zijn auto vandaan geracet en het is jammer dat hij niet beloond is met een WK-punt. Op dit circuit is het enorm moeilijk om in te halen."

"Ik weet zeker dat zijn tijd nog gaat komen", gaf hij Gasly wat hoop. "Na een veelbelovende seizoensstart kijken we nu al uit naar Bahrein."

In het Aziatische land wordt over twee weken de tweede Grand Prix van het jaar verreden. Bij de laatste twee races op het Bahrain International Circuit viel Verstappen steeds uit.