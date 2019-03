Ferrari kende zondag een tegenvallend begin van het Formule 1-seizoen, maar ondanks het mislopen van het podium in de Grand Prix van Australië blijft de Italiaanse renstal overtuigd van het potentieel van de auto.

Voor het eerst sinds 2015 stond Ferrari niet op het podium in Melbourne. "We hadden dit eerlijk gezegd niet verwacht", gaf de nieuwe teambaas Mattia Binotto zondag toe in Melbourne. Sebastian Vettel eindigde de Grand Prix van Australië als vierde, Charles Leclerc debuteerde met een vijfde plaats voor de Scuderia.

"We kregen het hele weekend de balans van de auto niet op orde, terwijl we alles hebben geprobeerd", omschreef Binotto de problemen. "We begrijpen echt nog niet hoe dat komt, dus daar gaan we induiken. Dit is niet het ware potentieel van onze auto."

Vettel merkte tijdens de race in Melbourne op dat hij veel minder grip had dan tijdens de wintertests in Barcelona. Daar oogde Ferrari erg sterk, maar op het Albert Park Street Circuit was er weinig meer van over.

"In de winter voelde het erg goed aan, maar nu kreeg ik totaal niet hetzelfde vertrouwen in de auto. Hij deed niet wat ik wilde", verklaarde de Duitser zijn gebrek aan snelheid. "Eigenlijk hadden we daar in bijna alle bochten last van, dan loop je achterstand snel op."

Vettel voorafgaand aan de Grand Prix van Australië. (Foto: Pro Shots)

'Stratencircuit in Melbourne niet representatief'

Uiteindelijk finishte Vettel op bijna een minuut van winnaar Valtteri Bottas. Leclerc eindigde kort achter hem. Ook de Monegask houdt vertrouwen in de nieuwe auto van het Italiaanse team.

"Dit is een stratencircuit, dus dat is niet heel representatief. In mijn tweede stint voelde de auto al veel beter aan, al weet ik niet precies hoe dat kwam. Hij was in ieder geval voorspelbaarder."

Leclerc liep na zijn pitstop in op zijn teamgenoot, maar mocht de aanval niet openen op Vettel. Binotto: "We wilden geen risico nemen, daarom haalden we Charles ook niet binnen voor verse banden, om een aanval te doen op de snelste ronde."

"Nadat Sebastian door Verstappen was ingehaald, besloten we de auto's zo naar de streep te laten rijden. De punten zijn belangrijk."

Vettel houdt vertrouwen voor de komende races, te beginnen met de eerstvolgende in Bahrein over twee weken. "Ik weet zeker dat we gaan vinden waar het dit weekend aan lag, want de auto kan veel beter dan dit. We hebben alle middelen om dat te doen. We komen terug."