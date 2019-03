Lewis Hamilton kon zondag onmogelijk tevreden zijn met zijn tweede plek in de Grand Prix van Australië. De regerend wereldkampioen eindigde na een zwakke start op ruime achterstand achter zijn winnende teamgenoot Valtteri Bottas.

"Ik kan me eerlijk gezegd niet helemaal meer herinneren wat er gebeurde", stelde de teleurgestelde Hamilton na de race in Melbourne. "Maar ik had in ieder geval last van doorspinnende wielen, waardoor ik slecht wegkwam. Ik heb duidelijk te veel gevraagd van de koppeling."

De Brit moest in de achtervolging op zijn teamgenoot Bottas, maar werd daarbij niet geholpen door de nieuwe aerodynamische regels, die ervoor moeten zorgen dat auto's dichter achter elkaar moeten kunnen rijden.

"Er is echt geen verschil met vorig jaar", zei de regerend kampioen van Mercedes. Bottas reed gestaag bij hem weg en won de race met ruim twintig seconden voorsprong.

Hamilton oogde timide en was kortaf in zijn antwoorden op de persconferentie van de top drie van de race. "Ik vind het uiteindelijk prima om tweede te worden achter Valtteri, hij heeft het echt heel goed gedaan. Ik was niet helemaal blij met de balans van de auto."

Het podium in Australië. (Foto: Pro Shots)

Hamilton kon Verstappen probleemloos voorblijven

De Brit moest in de slotfase zijn positie nog verdedigen ten opzichte van Max Verstappen. Dat ging volgens Hamilton vrij gemakkelijk, maar doordat hij zich voornamelijk op verdedigen moest concentreren, kon hij geen poging wagen om het extra punt voor de snelste ronde te bemachtigen.

Dit seizoen krijgt de coureur die de snelste tijd neerzet een extra WK-punt, mits hij in de top tien eindigt. Bottas had de primeur in Australië. "Het zijn 21 extra punten over een heel seizoen. Dus daar moet je gewoon voor vechten", aldus de 34-jarige Hamilton, die vorig jaar eveneens als tweede eindigde in Melbourne.

Over twee weken staat in Bahrein de tweede Grand Prix van het seizoen op het programma. Hamilton eindigde daar vorig jaar als derde.