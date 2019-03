Valtteri Bottas heeft zijn zege bij de Grand Prix van Australië opgedragen aan de deze week plotseling overleden Charlie Whiting. Volgens de Fin van Mercedes was het zijn beste race uit zijn loopbaan.

"De auto voelde zo goed aan, ik had alles onder controle en heb er echt van genoten", zei de 29-jarige Bottas. Hij startte de race op Albert Park als tweede, maar wist Lewis Hamilton al voor de eerste bocht in te halen.

Bottas sprak op de persconferentie in Melbourne een speciaal dankwoord uit richting de donderdag op 66-jarige leeftijd overleden wedstrijdleider Whiting. "Hij heeft zo veel voor deze sport gedaan, dus ik wil de overwinning aan hem opdragen."

Bottas voelde tijdens de trainingen al aan dat winnen tot de mogelijkheden behoorde. "We hadden echt rauwe snelheid, de auto werd steeds sneller. Dat is gelukkig de bevestiging dat we tijdens de winter de juiste richting zijn opgegaan qua ontwikkeling."

Bottas grijpt bij de start meteen de leiding. (Foto: Getty Images)

Vloekende Bottas uit frustratie over boordradio

De zege in Australië was de vierde uit zijn loopbaan. Bottas kon het succes goed gebruiken, want in 2018 wist hij geen enkele race te winnen.

"Dit is de bevestiging dat ik me deze winter goed heb voorbereid. Ik wilde afrekenen met vorig seizoen, toen had ik het echt lastig", blikte hij terug.

Kort nadat hij over de streep kwam, toonde de doorgaans koele Scandinaviër een teken van emotie. "Voor wie het aangaat: fuck you!", riep hij over de boordradio.

Na de race wilde hij niet zeggen aan wie de opmerking gericht was. "Maar het zou een hele lange lijst worden als ik iedereen zou opnoemen. Dat is helaas hoe het gaat. Ik weet zeker dat de mensen die ik bedoelde weten dat ik het over hen had."

Bottas bedankt 'verscholen helden' in fabriek

De sleutel tot zijn zege lag volgens de Fin op het moment dat de lichten uitgingen. "Ik had een geweldige start, dat was bepalend. Ik had het me voorgenomen om de leiding te pakken en dat lukte. Daarna kon ik lang door op de zachte banden en had ik aan het einde genoeg rubber over."

Na de testweken in Barcelona werd Ferrari door velen nog als favoriet getipt, maar Sebastian Vettel (vierde) en Charles Leclerc (vijfde) haalden in Melbourne niet eens het podium. Bottas was dankbaar richting het Mercedes-team, dat in Australië aantoonde in de winter niet het achterste van de tong te hebben laten zien.

"Ons tempo in de race was zelfs nog hoger dan verwacht. Dus ik wil het team echt bedanken. Niet alleen de mensen hier in Melbourne, maar ook die in de fabriek. Daar werken van die verscholen helden die heel belangrijk zijn."

De Mercedes-coureur ging in de slotfase nog vol voor de snelste rondetijd, omdat coureurs daar nu een extra punt voor krijgen, mits ze in de top tien finishen. Hij wilde zelfs nog een extra pitstop maken om met verse banden op de toptijd te jagen, maar de teamleiding achtte dat risico te groot.

Maar ook op oude banden slaagde Bottas erin om een extra WK-punt te scoren, zodat hij nu met 26 punten bovenaan staat. "Ik ben blij dat het lukte, want zo'n puntje kan aan het einde van het seizoen veel verschil maken."