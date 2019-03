Max Verstappen is dik tevreden nadat hij zondag in de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen op het podium wist te eindigen. De coureur van Red Bull finishte in Australië als derde achter winnaar Valtteri Bottas en Lewis Hamilton van Mercedes.

"Ik denk dat we kunnen spreken van een zeer positief begin", zei de 21-jarige Verstappen na de race in Melbourne. "Ik wil graag het team en Honda (motorleverancier, red.) bedanken. Ik ben blij dat ze nu een eerste podium in het turbotijdperk hebben gepakt. Voor Honda is dit een geweldige start."

Verstappen, die de eerste race van het seizoen op de vierde positie begon, snoepte Ferrari-coureur Sebastian Vettel halverwege de derde plaats af. "Op dit circuit is het niet makkelijk om in te halen en daarom was het mooi dat ik hem kon passeren", zei Verstappen, die voor de zesde keer op rij op het podium staat.

"In het begin zat ik al dicht achter hem, maar toen raakten mijn banden snel oververhit en moest ik even afstand nemen. Daardoor kon ik uiteindelijk wel langer door en kon ik hem op mijn versere banden voorbij."

Verstappen is erg gelukkig met zijn derde plek. (Foto: Getty Images)

'Goed dat we met Mercedessen kunnen knokken'

Na die inhaalactie bij Vettel leek het er even op dat Verstappen ook nog de tweede plek van Lewis Hamilton over zou kunnen nemen, al bleek dat uiteindelijk te hoog gegrepen. Verstappen is in ieder geval blij met de topsnelheid van zijn Red Bull.

"Bij het duel met Hamilton kon ik er door de snelheid echt voor gaan, daar ben ik blij mee. Het was goed om te zien dat we met de Mercedessen konden knokken. We mogen echt tevreden zijn."

Hamilton was weliswaar een te lastige horde, al kon Verstappen makkelijk in het spoor van de wereldkampioen blijven. Ondanks de nieuwe regels om het inhalen te bevorderen, bleek dat in Melbourne lastig.

"Het enige voordeel is dat het effect van het DRS groter is geworden. Maar er blijft veel turbulentie van de auto voor je komen, dus van dichtbij volgen is nog steeds lastig", legde Verstappen uit.

Over twee weken staat in Bahrein de tweede Grand Prix van het seizoen op het programma. Vorig jaar viel Verstappen uit in die race.