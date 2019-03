De zeventiende startplaats is zeker niet het kwalificatiedebuut voor Red Bull dat Pierre Gasly voor ogen had. De jonge Fransman bleef zaterdag door een miscalculatie van het team steken in het eerste deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië.

"We waren te optimistisch als team", gaf Gasly na afloop toe in Melbourne. "We hadden niet verwacht dat de baan nog zo veel zou verbeteren. Mijn eerste ronde ging best goed. We dachten dat we daarmee wel door zouden komen, maar dat was te optimistisch."

De Normandiër bleef net als Verstappen in de pitbox toen de meeste coureurs nog een laatste poging deden om Q2 te halen. De Nederlander ging wel door en kwalificeerde zich uiteindelijk als vierde. Gasly kon na zijn korte optreden in zijn eerste kwalificatie voor Red Bull de douche gaan opzoeken. De Fransman koestert geen wrok.

"We besloten op dat moment dat dat het beste was om te doen. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten. We kunnen ook niemand de schuld geven, het was gewoon een misrekening. We moeten alleen even terugkijken of we niet iets voorzichtiger moeten zijn", zei de 23-jarige coureur.

'Hebben potentie laten zien'

Op zijn kwalificatie na was Gasly best tevreden over hoe zijn eerste weekend voor Red Bull verliep. "Ik denk wel dat we potentie hebben laten zien. Het ging door de trainingen heen steeds beter", oordeelde hij.

"De derde training voelde goed. En zelfs die eerste ronde in de kwalificatie was niet verkeerd. De snelheid was er zeker, dus het is zonde dat je er dan met een gat van zes honderdste van een seconde uit vliegt."

Voor Gasly was het vooral belangrijk om door de sessies heen steeds iets beter te worden. "Ik was echt wel blij met de stappen die we zetten en de richting die we hebben gekozen en voelde me vertrouwd in de auto. Dus het proces is positief, maar de uitkomst nu even niet. Frustrerend."

Mengen in het gevecht

De zeventiende startplaats betekent dat Gasly zondag vanuit het achterveld een plek in de top tien moet zien te bemachtigen, om zodoende nog wat punten mee te nemen uit Melbourne.

"Ja, we blijven positief en willen morgen punten pakken. Maar we moeten ook realistisch zijn. Als je de laatste jaren hier terugkijkt zie je niet veel inhaalacties", stelde de Fransman. "Maar ik meng me gewoon in het gevecht en dan zien we het wel."

"De auto is sneller dan waar we nu staan. Dus hoewel het een lastige race gaat worden, hoop ik dat ik een weg naar voren kan vinden", blikte hij vooruit.

Gasly kon vanuit de pitbox de strijd om de topposities goed volgen. Hij zag zijn teamgenoot beslag leggen op een plek op de tweede startrij.

"Ik ben wel blij om te zien dat Max bij de Ferrari's staat. Die hadden we eigenlijk sneller verwacht, dus dat is een meevaller. Mercedes is hier altijd goed, dus hoewel ik niet zo'n gat had verwacht, zat dit er wel aan te komen."