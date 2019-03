Sebastian Vettel is verbaasd door het grote gat met Mercedes in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australie. De Duitser van Ferrari voelde dat zijn auto niet zo goed was als tijdens de wintertests in Barcelona.

"Ik denk nog steeds dat we een goede auto hebben", zei Vettel na afloop van de kwalificatie in Melbourne, waarin hij de derde tijd klokte. "Maar er is wel ergens een probleem, anders krijg je geen gat van zeven tienden."

Volgens de viervoudig wereldkampioen ontbreekt in zijn auto de balans nog in de langzamere bochten. "Het gat is in ieder geval zo groot dat we op meerdere plekken tijd verliezen."

"We hadden gisteren al geen goede dag", blikte Vettel terug op de eerste twee vrije trainingen, waarin Mercedes ook de boventoon voerde. "De auto voelde niet zoals hij in Barcelona wel voelde. We hebben moeite om de juiste balans te vinden. En dan heb je in zo'n weekend weinig tijd om dingen te proberen."

Winst met geluk in 2018

Vettel houdt zich vast aan de race in 2018, toen hij een ruime achterstand in de kwalificatie op Lewis Hamilton met enig fortuin wist om te draaien tot een zege. "Natuurlijk is Mercedes favoriet, maar ik denk nog steeds dat we kunnen winnen. Vorig jaar had ik ook geluk, en ik denk dat we bij de start ook wel wat kunnen doen."

De Duitser ging tijdens de kwalificatie nog wel even met zijn auto door het grind, maar dat had geen invloed op zijn uiteindelijke snelste ronde. "Ik had het voor de kwalificatie met Valtteri Bottas over de rally's die hij afgelopen winter reed. Ik was jaloers en wilde het ook een keer proberen."

De Grand Prix van Australie begint zondag om 6.10 uur Nederlandse tijd.