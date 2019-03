Lewis Hamilton stelt dat Mercedes nog geen idee had van hoe de verhoudingen zouden zijn in het nieuwe Formule 1-seizoen. De Brit pakte zaterdag poleposition voor de Grand Prix van Australië.

"We hadden wel de hoop dat we goed zouden zijn, maar we hadden geen idee hoe we ervoor stonden", reageerde Hamilton op zijn eerste pole van 2019.

"Ik voelde wel dat we een goede auto hadden, maar we dachten echt dat we achterliepen op Ferrari. We hebben sindsdien niet veel gedaan, maar hebben de auto gewoon beter leren begrijpen. Het voelde vrijdag meteen goed op de baan."

De consensus onder volgers was lange tijd dat Ferrari als beste uit de winter was gekomen, maar dat werd in Melbourne door Mercedes gelogenstraft. Sebastian Vettel kwam als snelste Ferrari-coureur zeven tiende van een seconde tekort.

'Fout ongewoon voor mij'

"We voelden vrijdag in de vrije trainingen dat we dichter bij Ferrari zaten dan in Barcelona. Maar vandaag was een echte schok", aldus de regerend wereldkampioen. "Het zag er in de winter echt goed uit voor Ferrari en ze komen ook wel weer terug. Misschien is dit niet hun circuit. En sowieso is er zondag nog de race. Daarin zijn ze altijd sterk."

Hamilton had een tweede poging in Q3 nodig om poleposition te pakken. Het leek er even op dat Bottas met de eerste startplaats aan de haal zou gaan. "Mijn tweede ronde was duidelijk beter. Het is soms moeilijk om nog zo'n gat goed te maken. In mijn eerste poging maakte ik een fout, wat ongewoon is voor mij."

"Valtteri had sowieso een paar geweldige ronden", prees Hamilton zijn Finse teamgenoot. "Het hele team heeft dit weekend hard gewerkt om de auto beter te maken. De laatste dagen in Barcelona hebben we al grote stappen gezet. Daar zijn we hier mee verdergegaan."