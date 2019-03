Max Verstappen is redelijk tevreden met zijn vierde startplaats voor de Grand Prix van Australië. De Nederlander ziet ondanks de achterstand op Mercedes in Melbourne dat het gat naar de top is verkleind dankzij zijn Honda-motor.

"Je voelt het als je uit een bocht wegrijdt, er is meer vermogen", omschreef Verstappen de 'party mode' van de Honda-krachtbron.

Het extra beetje paardenkrachten in de kwalificatie moest hij de afgelopen seizoenen met de Renault-motor nog missen. De Japanners hebben echter wel zo'n speciale stand. "Die kun je in de kwalificatie een paar rondjes gebruiken."

Toch kwam de Nederlander niet verder dan de vierde tijd, op acht tienden van de poleposition van Lewis Hamilton. "Ik ben niet echt verbaasd dat we er zo ver achter zitten. Dit is gewoon een circuit dat hen erg ligt."

De Nederlander denkt ook te kunnen verklaren wat de Mercedes dan zo goed maakt in Melbourne. "Hun auto heeft veel grip aan de voorkant, die stuurt dus heel makkelijk in. Met al die korte bochten hier is dat een voordeel. Maar ik denk wel dat zij ook verbaasd zijn dat ze zo snel zijn."

'Gat was vorig jaar ook groot'

Toch ziet Verstappen wel een aantal lichtpunten. "Vorig jaar was het gat naar Mercedes ook al groot. Maar toen stonden ze hier ook ruim voor Ferrari, en stond Ferrari de volgende race weer voor Mercedes."

Het Italiaanse team van Sebastian Vettel en Charles Leclerc kwam als topfavoriet uit de wintertests, maar kon dat in Melbourne niet waarmaken. Verstappen staat tussen Vettel en Leclerc in. "Die hadden er vast meer van verwacht. Dus de tijden in de wintertests zeggen gewoon niets, dat zie je maar weer."

Verstappen was sowieso blij dat hij de Ferrari's nog kon 'splitsen'. "We hebben vlak voor de kwalificatie de afstelling nog omgegooid, maar dat pakte uiteindelijk goed uit gelukkig."

Toch ziet de Limburger nog genoeg verbeterpunten voor Red Bull. "Dit weekend verloopt sowieso niet perfect. We weten ook dat dit normaal niet onze allersterkste baan is, maar we hebben echt nog werk te doen."

'Banden slijten niet heel hard'

Zondag staat om 6.10 uur de eerste Grand Prix van 2019 op het programma. Verstappen rijdt dan zijn eerste race met de Honda-motor. "Ook in racemodus gaat-ie goed, dus daarover mogen we niet klagen", blikte hij vooruit.

Over het racetempo van de Red Bull heeft hij nog veel vraagtekens. "Ik heb in de trainingen nog niet echt een lange run kunnen doen, dus we gaan het zien morgen. De banden slijten in ieder geval niet zo heel hard."

Het is ook het debuut van de nieuwe regels in de Formule 1, die het inhalen moeten bevorderen. Auto's moeten dichter achter elkaar kunnen rijden, en het DRS moet beter werken, en dat op een baan waar het vorig seizoen erg lastig bleek om in te halen.