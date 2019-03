Lewis Hamilton heeft zaterdag ook in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Australië de snelste tijd geklokt. Max Verstappen kwam in zijn poging om een snelle tijd te zetten door wat foutjes niet verder dan de negende tijd.

Het duurde lang voordat de actie echt op gang kwam op het Albert Park-circuit in Melbourne. Verstappen reed uiteindelijk negentien ronden en was daarmee, van de toppers, de coureur met de meeste kilometers. Hamilton en de Ferrari-coureurs gingen maar twaalf keer rond.

Met nog een kwartier te gaan reed Sebastian Vettel zijn eerste serieuze ronde in de Ferrari. Met 1.22,556 ging hij sneller rond dan ieder ander tot dan toe in het weekend had gedaan. Het duurde echter niet lang voordat Hamilton zich aan kop herstelde. De regerend kampioen ging met 1.22,292 nog eens ruim twee tienden sneller rond dan Vettel.

Verstappen maakte in zijn snelste ronde (1.23,481) vooral in de laatste sector enkele foutjes, waarbij de Nederlander zijn Red Bull een keer fraai zijwaarts door de bocht liet glijden. Zijn teamgenoot Pierre Gasly moest met de zesde tijd (1.23,367) ook ruim een seconde toegeven op Hamilton.

Veel snelheid bij Haas

Opvallend was het tempo van de beide Haas-coureurs, die achter Charles Leclerc op de derde plek (1.22,749) de vierde en de vijfde plaats innamen. Kevin Magnussen was 0,9 seconde langzamer dan Hamilton, Romain Grosjean telde daar nog eens twee tienden bij op.

Tijdens de derde vrije training waren er weinig grote incidenten. Alleen Robert Kubica liet zien nog wat onwennig te zijn na zijn lange absentie. De Pool knalde bij het ingaan van de pitstraat met zijn Williams tegen de muur. Veel schade liep hij daarbij niet op, wat een meevaller was voor zijn team. Het in problemen verkerende Williams heeft nog niet veel reserveonderdelen voor zijn nieuwe auto's.

De snelste tijd van Hamilton is een nieuwe indicatie dat Mercedes de zaken veel beter op orde heeft dan het team de afgelopen weken deed voorkomen. De kans dat Ferrari ook in de derde vrije training nog niet het achterste van de tong heeft laten zien, is klein.