Mercedes kende niet de beste testweken in Barcelona, maar het team dat al jaren dominant is in de Formule 1, was vrijdag bij de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië duidelijk de snelste.

"Ik heb een positieve vibe gekregen door het rijden in de auto vandaag", aldus Lewis Hamilton op de site van Mercedes. "We hebben ons programma goed kunnen afwerken en zijn geen problemen tegengekomen op het circuit."

De regerend wereldkampioen was in de eerste én de tweede vrije training het snelst op het Albert Park Circuit in Melbourne. De 34-jarige Brit maakte samen met zijn teamgenoot Valtteri Bottas vooral indruk in de tweede sessie, waarin Hamilton (1.22,600) en Bottas (1.22,648) liefst acht tienden sneller waren dan de nummer drie Max Verstappen (1.23,400).

"Dit was geen slecht begin, maar er zijn nog heel veel dingen die we kunnen verbeteren", wilde Hamilton niet te optimistisch zijn. "Feit is wel dat we twee auto's hebben die rondjes kunnen blijven rijden, dat niemand een fout heeft gemaakt en dat de auto's beide heel zijn gebleven. Dat is heel belangrijk."

Mercedes reed eind februari en begin maart heel veel rondes bij de twee testweken op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar Hamilton en Bottas stonden zelden in de top van de tijdenlijsten.

'We weten niks van de verhoudingen'

Grote concurrent Ferrari toonde in Spanje juist wel aan heel snel te zijn, waardoor de Italiaanse renstal als de favoriet naar Australië afreisde. Sebastian Vettel (tweede en vijfde) en Charles Leclerc (derde en negende) moesten vrijdag in de eerste trainingen echter hun meerdere erkennen in Mercedes.

Vettel stelde na de tweede vrije training dat hij "verrast" was door de snelheid van Mercedes en dat de verhalen over problemen bij de grootste concurrent "bullshit" zijn.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei op zijn beurt tegen Sky Sports dat Ferrari en ook het Red Bull Racing van Verstappen vrijdag niet het achterste van hun tong hebben laten zien.

"We hebben geen idee hoe de verhoudingen precies liggen, niemand heeft alles uit de kast gehaald in aanloop naar de kwalificatie van zaterdag", aldus Wolff. "Maar het klopt dat we een goede start hebben gehad."

De derde vrije training (4.00 uur) en de kwalificatie (7.00 uur) staan zaterdag op het programma. De race op het Albert Park Street Circuit begint zondag om 6.10 uur Nederlandse tijd.