Sebastian Vettel vindt dat Mercedes in de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië een stuk sterker was dan de Duitse renstal na de eerste twee testweken in Barcelona deed geloven. De Ferrari-coureur erkent ook dat zijn team niet goed voor de dag kwam.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton zette vrijdag in zowel de eerste als de tweede vrije training de snelste tijd neer. In de tweede training hadden de Brit en zijn teamgenoot Valtteri Bottas zelfs een voorsprong van acht tienden op nummer drie Max Verstappen van Red Bull Racing.

"Het kwam voor mij wel een beetje als een verrassing", zei Vettel vrijdag in gesprek met Motorsport.com over de snelheid van Mercedes tijdens de eerste twee trainingen.

"In mijn ogen waren ze erg snel. Misschien komt dat ook doordat wij en andere teams een beetje aan het ploeteren waren vandaag, maar ik vond dat ze een stuk sterker waren dan ze voor dit weekend lieten doorschemeren. Het leek alsof ze in hun eigen klasse aan het rijden waren."

Ferrari wist in de eerste training nog in het spoor van Hamilton te blijven, maar in de tweede sessie kon de Italiaanse renstal verre van imponeren. Vettel klokte de vijfde tijd (1.23,473) en zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc eindigde als negende (1.23,754).

Hamilton was in de eerste en tweede training de snelste. (Foto: Getty Images)

'De auto doet nog niet helemaal wat ik wil'

De Monegask kwam aan het einde van de tweede training na een spin tot stilstand in het gras. Vettel erkende dat Ferrari wat problemen kende. "We zijn er nog niet achter hoe dat precies komt. Maar als jullie de oplossing weten, mag je dat wel aan onze garage laten weten", grapte de viervoudig wereldkampioen.

"Ik voel dat ik nu in dezelfde auto rijd als tijdens de testdagen, maar de wagen deed niet helemaal wat ik graag wil zien. Daarom heb ik op dit moment nog niet het volledige vertrouwen. Aan de andere kant waren er ook genoeg goede aspecten waar we op voort kunnen borduren."

Ferrari kan zich zaterdag revancheren, want dan staan de derde vrije training (04.00 uur) en de kwalificatie (07.00 uur) op het programma. De race op het Albert Park Street Circuit begint zondag om 06.10 uur Nederlandse tijd.