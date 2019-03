Max Verstappen blikt tevreden terug op zijn eerste twee vrije trainingen van 2019. De Nederland klokte in zijn Red Bull respectievelijk de vierde en de derde tijd in aanloop naar de Grand Prix van Australië.

"De auto voelt over het algemeen goed aan. We hebben geen grote problemen gehad", zei de Nederlander na afloop op het Albert Park Circuit in Melbourne.

In de eerste training moest Verstappen de beide Ferrari's en Lewis Hamilton in de Mercedes voor zich dulden. In de tweede training bleef hij de Ferrari's voor, maar stonden beide Mercedessen voor hem.

"Mercedes ziet er snel uit, en ik weet niet of Ferrari het rustig aan deed vandaag. Dat zul je aan hen moeten vragen", stelde Verstappen.

"Wij kunnen alleen naar onszelf kijken. Ik denk dat we nog sneller kunnen, al kan iedereen dat wel. Er zijn in ieder geval nog wel wat gebieden waarop we ons kunnen verbeteren. Dat gaan we vanavond analyseren."

Verstappen in actie tijdens de tweede training. (Foto: ANP)

Auto beter leren kennen

Voor Verstappen waren het zijn eerste meters in een Grand Prix-weekend met de Honda-motor achter zijn rug. "Die liep probleemloos en soepel. Maar we gaan morgen tijdens de kwalificatie zien wat er echt mogelijk is. En dan zien we ook of we echt sneller zijn dan Ferrari."

De eerste trainingen zijn voor de coureurs en teams vooral het eerste moment om te zien hoe de auto onder bepaalde omstandigheden en op de verschillende banden reageert. "De baan is hier erg hobbelig, maar dat is voor iedereen hetzelfde. Maar we moeten de auto vooral nog wat beter leren begrijpen."

De derde training begint zaterdag om 4.00 uur en de kwalificatie om 7.00 uur (Nederlandse tijd). De Grand Prix van Australië, de eerste race van het Formule 1-seizoen, start zondag om 6.10 uur. Verstappen eindigde vorig jaar als zesde in Melbourne.