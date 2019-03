Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië de derde tijd neergezet. Mercedes-coureur Lewis Hamilton was wederom de snelste in Melbourne, terwijl Ferrari niet kon imponeren.

De 21-jarige Verstappen kwam op softbanden tot een tijd van 1.23,400. Daarmee verbeterde hij zijn tijd uit de eerste training, toen de coureur van Red Bull Racing 1.23,792 op de klokken zette.

Hamilton toonde zich ook tijdens de tweede training de snelste op het Albert Park Street Circuit. De regerend wereldkampioen klokte een tijd van 1.22,600 en verbeterde zich fors ten opzichte van de eerste training (1.23,599).

Zijn teamgenoot bij Mercedes, Valtteri Bottas, zette de tweede tijd neer (1.22,648) en was daarmee een stuk sneller dan nummer drie Verstappen en diens Franse teamgenoot bij Red Bull, Pierre Gasly (vierde tijd met 1.23,442).

Gasly bracht de laatste minuut van de training in de pits door nadat hij meldde dat de kracht uit zijn Honda-motor was verdwenen. Het is nog niet bekend wat daar precies de oorzaak van is.

Lewis Hamilton imponeerde tijdens de eerste trainingen. (Foto: Getty Images)

Ferrari imponeert nog niet in Melbourne

Waar Mercedes imponeerde, liet Ferrari zich nog niet van zijn beste kant zien in Melbourne. Vooral Charles Leclerc had het moeilijk, want de 21-jarige Monegask zette de negende tijd neer (1.23,754) en kwam vlak voor het einde van de training zelfs even in het gras tot stilstand na een spin. Hij kon zijn weg wel weer vervolgen.

Zijn teamgenoot bij Ferrari en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel deed het met de vijfde tijd beter (1.23,473). De Duitser, die de Grand Prix van Australië vorig jaar op zijn naam schreef, moest wel bijna een seconde toegeven op Hamilton en Bottas.

Alle coureurs reden hun snelste tijden in de tweede training op de softs. Dit seizoen zijn er met de mediumbanden en de harde band nog twee andere compounds beschikbaar.

De derde training begint zaterdag om 4.00 uur en de kwalificatie om 7.00 uur (Nederlandse tijd). De Grand Prix van Australië, de eerste race van het Formule 1-seizoen, start zondag om 6.10 uur. Verstappen eindigde vorig jaar als zesde in Melbourne.