Lewis Hamilton heeft vrijdag tijdens de eerste vrije training van 2019 in Australie de snelste tijd op de klokken gezet. De regerend wereldkampioen was in Melbourne nipt sneller dan de beide Ferrari's en Max Verstappen in de Red Bull.

Hoewel er in de eerste training nog geen ronden op kwalificatiesnelheid werden verreden, deden alle topfavorieten wel een aantal snelle ronden op de softbanden. Hamilton kwam daarbij als snelste uit de bus. De Brit ging in zijn Mercedes rond in 1.23.599.

Lange tijd waren het de beide Mercedessen en de Red Bull van Verstappen die snelle tijden klokten. De Ferrari's lieten zich het eerste uur niet zien bovenaan de tijdenlijst. Met nog een half uur op de klok zetten Charles Leclerc (.1.23.673) en Sebastian Vettel (1.23.637) hun snelste tijd van de training neer, beiden binnen een tiende van Hamilton.

Verstappen kwam er vlak achteraan met een 1.23.792, op minder dan twee tienden van de snelste Mercedes. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas was nog eens krap een tiende langzamer dan Verstappen.

Kort nadat de topper hun snelle tijden hadden gezet, veroorzaakte Alexander Albon een rode vlag. De Thaise debutant verloor de controle over zijn Toro Rosso in de eerste bochtencombinatie en spinde de bandenstapels in. Albon kon wel zelf terug naar de pits rijden, dus zijn Toro Rosso-Honda was niet zwaar beschadigd.

Gasly nog niet op snelheid

De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, Pierre Gasly, kwam nog niet in de buurt van Verstappen. De Franse jongeling moest ruim 1,2 seconde toegeven op zijn meer ervaren Nederlandse teammaat. Gasly moest Kimi Raikkonen in de Alfa Romeo en Danill Kvyat in de Toro Rosso voor zich dulden.

Het gat tussen Bottas op de vijfde plaats in de Mercedes en Raikkonen op de zesde plaats bedroeg een seconde, een indicatie dat er nog steeds een flink gat bestaat tussen de topteams Ferrari, Mercedes en Red Bull en de rest van de grid.

De tweede vrije training in Melbourne begint om 6.00 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag begint de derde training om 4.00 uur, en de kwalificatie om 7.00 uur. De Grand Prix van Australie start zondag om 6.10 uur.