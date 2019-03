Charles Leclerc heeft er begrip voor dat Sebastian Vettel bij Ferrari de voorkeur krijgt in situaties waarbij de teamleiding een coureur moet voortrekken.

De nieuwe Ferrari-teambaas Mattia Binotto zei onlangs dat "Vettel in bepaalde situaties prioriteit krijgt". Een begrijpelijk besluit, vindt Leclerc, die in 2019 debuteert voor het roemruchte Italiaanse team.

"Ik snap het wel", zei hij donderdag op het Albert Park Circuit in het Australische Melbourne. "In situaties waarin het fiftyfifty is, moet er een keuze worden gemaakt. Dan is het handig als er een nummer één en een nummer twee is. Het is aan mij om ervoor te zorgen dat dit omgedraaid wordt."

"Dat zal overigens niet makkelijk worden", gaf de 21-jarige Monegask toe. "Ik heb nog veel te leren."

Coureurs zijn vrij om met elkaar te racen

Op de vraag welke fiftyfiftysituaties Ferrari voor zich ziet waarin het voortrekken van Vettel een rol kan spelen, kwam geen antwoord.

"De coureurs zijn gewoon vrij om tegen elkaar te racen", zei Binotto daar eerder over. "We zullen Charles niet vragen om langzamer te zijn of Sebastian vragen om sneller te zijn. Ik wil ze allebei op hun maximum hebben."

"Maar als zich aan het begin van het seizoen een bepaalde situatie voordoet, is Sebastian de man met de ervaring. Hij is al vele jaren bij ons, heeft titels gewonnen. Dus hij is onze kampioen", aldus de Italiaanse Zwitser.

'Zinloos om in te gaan op voorbeelden'

Vettel zelf ziet ook geen noodzaak om Ferrari's afwegingen verder toe te lichten. "Het is denk ik niet zinvol om dat te gaan doornemen. Het is duidelijk en volgens mij was Mattia ook duidelijk: we zijn vrij om tegen elkaar te racen", benadrukte de Duitser.

"Uiteindelijk doen we allebei ons best en racen we samen voor Ferrari. We willen ons team terug aan de top brengen. Dat is uiteindelijk ons hoofddoel. Het wordt een lang seizoen en ik denk dat het zinloos is om nu al over bepaalde situaties te praten."

Leclerc: "Ik weet verder ook niet hoe het zit met die fiftyfiftysituaties, moet ik eerlijk toegeven. Als het zover is, laten ze het me wel weten als ik in de auto zit."

De eerste vrije training in Melbourne staat vrijdag om 2.00 uur Nederlandse tijd op het programma. De kwalificatie is zaterdag om 7.00 uur. Het seizoen gaat zondag echt van start om 6.10 uur, wanneer de race begint.