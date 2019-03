Mercedes-coureur Lewis Hamilton denkt niet dat zijn team zondag tijdens de seizoensopening van de Formule 1 in het Australische Melbourne als sterkste voor de dag zal komen. De regerend wereldkampioen schuift de favorietenrol naar Ferrari.

"Volgens mij is het niet zo moeilijk om te analyseren hoe het ervoor staat", antwoordde Hamilton donderdag in een bomvolle perszaal in Melbourne op de vraag hoe de wintertests waren verlopen voor Mercedes.

"Het was volgens mij heel duidelijk", verwees hij naar de ogenschijnlijke snelheid die Ferrari in Barcelona liet zien. Om vervolgens zijn eigen antwoord te nuanceren. "Uiteraard weten we niet wat iedereen daar aan het doen was, dus we krijgen het echte plaatje pas zaterdag in de kwalificatie te zien. Maar we hebben gezegd dat we werk te doen hebben en dat was geen bullshit. We moeten echt aan de slag."

Ferrari-kopman Sebastian Vettel stelde in dezelfde persconferentie vast dat zijn team er goed voor staat. "In ieder geval beter dan vorig jaar, want toen hadden we wat problemen tijdens de wintertests. De auto doet het prima. Tot nu toe zijn er geen problemen geweest. We zijn veel beter voorbereid", glimlachte de Duitser.

"Maar bij de start van een seizoen ben je altijd een beetje nerveus. Je weet toch niet precies waar je staat. Maar volgens mij zijn we... nou ja, de sfeer is goed. We zijn blij dat we hier zijn en kunnen gaan racen", zei de viervoudig wereldkampioen met een blik vol vertrouwen.

Verstappen waagt zich niet aan grote uitspraken

Het derde team van 2018, Red Bull Racing, werd tijdens de persconferentie vertegenwoordigd door Max Verstappen. De Nederlander kreeg de vraag of hij er net zo veel vertrouwen in heeft als Red Bull-adviseur Helmut Marko, die eerder liet optekenen dat zijn team Mercedes voorbij is gestoken, maar nog wel achter Ferrari zit.

Verstappen waagde zich niet aan dezelfde stevige uitspraken als de leiding van Red Bull Racing. "Volgens mij is het nog lastig te zeggen waar iedereen staat. Ik heb in Barcelona ook geen echt snel rondje kunnen doen, maar ben wel blij met wat we daar hebben gedaan. Uiteraard kunnen er nog dingen beter, maar dat geldt denk ik voor iedereen."

De Limburger wilde verder niet ingaan op wat er dan beter kon bij Red Bull. "Ik ga natuurlijk niet in details treden."

Duw in de rug van Honda

Over de Honda-motor is Verstappen in ieder geval zeer tevreden. "De nieuwe motor in het chassis integreren heeft ons geen problemen opgeleverd en het ziet er ook goed uit qua betrouwbaarheid en prestaties."

De verbeterde prestaties van de Japanse krachtbron werden ook gevoeld door Pierre Gasly, die in 2018 al met een Honda-motor reed bij Toro Rosso. "Ik voelde elke keer als ik uit een bocht accelereerde echt een duw in de rug. Ze hebben duidelijk een grote stap gemaakt", aldus de Fransman, die ook meldde dat Red Bull in Melbourne alweer een paar nieuwe onderdelen op de auto heeft.

Dat geldt niet voor Mercedes, verklaarde Hamilton: "We hebben geen updates mee, maar we weten nu wel veel beter hoe de auto werkt. Het wordt interessant om te zien of de update bij Red Bull werkt. En ik weet dat Ferrari meestal ook een grote update meeneemt, dus het wordt boeiend om te zien hoe dat gaat uitpakken."

Max Verstappen geniet genoeg interesse in Melbourne. (Foto: NU.nl/Joost Nederpelt)

Ferrari makkelijk te besturen

Ferrari-nieuwkomer Charles Leclerc (21) bevestigde later dat zijn team inderdaad wat nieuwe onderdelen heeft meegenomen naar Melbourne, al had dat voor de jonge Monegask niet eens gehoeven.

"Ik heb vertrouwen in de auto zoals we hem tijdens de tests hadden. Hij reed gewoon echt goed", zei Leclerc tijdens een persmoment van Ferrari. "We waren in Barcelona erg blij met de balans van de auto en hoe makkelijk die te besturen was. Maar of het een titelwinnende auto wordt, weten we later pas."

Vettel vatte het in zijn eigen woorden samen. "Op dit moment zijn we allemaal jagers en prooien. We hebben nog nul punten, dus ik voel me nog geen van beide. Maar hopelijk gaan we hier weg als de prooi voor de concurrentie. Dat het is grote doel."

De eerste meters in Melbourne worden vrijdag vanaf 2.00 uur Nederlandse tijd gereden in de eerste vrije training. De kwalificatie is zaterdag om 7.00 uur. Het seizoen gaat zondag echt van start om 6.10 uur, als de lichten voor de Australische Grand Prix uitgaan.