Zijn overlijden kwam plotseling, zijn status binnen de Formule 1 was onomstreden. Charlie Whiting (66) was zeer geliefd binnen het coureursgilde. "Hij was een rijdersman."

"Ik zag Charlie woensdag op het circuit lopen met Sebastian Vettel, maar ik wilde ze niet storen, want ik dacht: ik spreek hem morgen wel", zei Robert Kubica donderdag op het Albert Park-circuit in Melbourne. "Heel raar dat hij er nu niet meer is."

De eerste Formule 1-persconferentie van 2019 had een andere sfeer dan gebruikelijk bij een seizoensstart. Whiting overleed donderdag plotseling aan een longembolie.

De Engelsman, die al sinds 1977 in de koningsklasse van de autosport werkte, was net als het hele Formule 1-circus afgereisd naar Australië om weer een nieuw jaar in de koningsklasse in te luiden. Zijn overlijden drukt een zwarte stempel op de Grand Prix in Melbourne.

"Ik ken Charlie al sinds mijn debuut in 2007", reageerde vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton."Ik ben echt geschokt, dit is verdrietig nieuws. Charlie was met zijn toewijding echt een steunpilaar en icoon binnen de autosport. Hij heeft ontzettend veel bijgedragen", prees de Brit zijn landgenoot.

Wedstrijdleider kende diepste geheimen Formule 1-teams

Whiting was als wedstrijdleider sinds 1997 het aanspreekpunt voor coureurs tijdens de race, maar zorgde er ook voor dat buiten de baan alle regels werden nageleefd. Diverse Formule 1-teams trokken regelmatig aan de voormalige techneut, omdat hij van alle formaties hun diepste technische geheimen wist.

"Charlie was boven alles een racer", zei Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur had woensdag nog een onderonsje met de wedstrijdleider, die een warme band onderhield met alle coureurs. "Hij stond midden tussen ons coureurs in."

Max Verstappen bevestigde dat beeld tijdens de persconferentie. "We hebben laatst nog een hele dag samen doorgebracht in Genève. Toen zei ik nog: 'Ik zie je in Australië weer'. Ongelooflijk dat hij er nu niet meer is. En hij was maar 66."

Klagen maakte Whiting niet uit

Tijdens de races werd overigens ook regelmatig gevloekt op Whiting, bijvoorbeeld door Vettel tijdens de Mexicaanse Grand Prix van 2016. De Ferrari-coureur vond toen dat Verstappen zijn plek moest afstaan na een dubieuze inhaalactie.

"Ik heb een boodschap voor Charlie: fuck off", brulde Vettel over de radio. Het incident werd later afgedaan met excuses van de Duitser. Het roepen om een ingreep van 'Charlie' over de boordradio was een begrip in de Formule 1.

"We hebben het hem zeker niet makkelijk gemaakt", vond ook Daniel Ricciardo. "Maar hij was er voor ons en gaf ook het gevoel dat hij aan onze kant stond. We klaagden veel, maar dat maakte hem niet uit. Charlie was uiteindelijk iemand die net als wij veel passie voor de sport had."

"Ik herinner me ook nog hoe ik me aan hem moest voorstellen toen ik de sport binnenkwam", blikte de Australiër van Renault terug. "Eigenlijk heb ik alleen maar mooie herinneringen."

"Hij had een groot begrip voor hoe coureurs zich voelden op de baan", voegde Ferrari-talent Charles Leclerc toe. "Hij bekeek alle zaken altijd goed en probeerde altijd eerlijk te zijn. Niemand zag zijn overlijden aankomen. Echt een groot verlies voor de sport."