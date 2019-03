De Formule 1-wereld werd donderdagochtend overvallen door de plotselinge dood van Charlie Whiting, die in Melbourne overleed aan een longembolie. Ook Max Verstappen is geschokt door het overlijden van de wedstrijdleider.

"Dit is een grote schok ja", zei de Nederlander donderdag tijdens de persconferentie voor de Australische Grand Prix, de eerste race van het Formule 1-seizoen.

"We hebben laatst nog een hele dag samen doorgebracht in Genève. Toen zei ik nog: 'Ik zie je in Australië weer'. Ongelooflijk dat hij er nu niet meer is. En hij was maar 66."

"Het is maar weer het bewijs dat je van elke dag in je leven moet genieten", onderstreepte de Limburger van Red Bull Racing. "Mijn gedachten zijn in ieder geval bij zijn vrienden en familie."

'Er kunnen altijd weer dingen beter'

Tijdens de persconferentie ging het vanzelfsprekend voornamelijk over het overlijden van Whiting, maar in Melbourne blikten de coureurs ook vooruit op de Grand Prix van Australië.

Verstappen vindt het daags voor de start van het Formule 1-seizoen nog lastig om in te schatten waar zijn team staat ten opzichte van de concurrentie. Hij is wel zeer tevreden over de winter die zijn team achter de rug heeft.

"Die was goed ja. We hebben weinig problemen gehad, ook niet met de nieuwe Honda-motor", blikte de 21-jarige coureur terug op de testdagen in Barcelona.

"Er wordt ontzettend goed samengewerkt binnen het team en iedereen is heel gemotiveerd en gefocust. Het was niet perfect, want er kunnen altijd weer dingen beter", zei Verstappen. Over wat er dan beter kon, wilde hij niet verder uitweiden. "Ik kan natuurlijk niet in details treden."

De eerste meters in Melbourne worden vrijdag om 2.00 uur Nederlandse tijd gereden. De kwalificatie is zaterdag om 7.00 uur. Het seizoen gaat zondag echt van start om 6.10 uur, als de lichten voor de Australische Grand Prix uitgaan.