Formule 1-wedstrijdleider Charlie Whiting is donderdagochtend op 66-jarige leeftijd plotseling overleden in het Australische Melbourne. Daar start dit weekend het nieuwe seizoen van de koningsklasse van de autosport.

Whiting overleed aan een longembolie. De Engelsman was al sinds 1997 wedstrijdleider.

De ervaren Whiting gold tijdens de races als aanspreekpunt voor de coureurs, die hem over de boordradio doorgaans simpelweg als 'Charlie' aanspraken als ze vonden dat andere coureurs over de schreef gingen.

Whiting was sinds 1977 actief in de Formule 1 en werkte in eerste instantie voor de inmiddels ter ziele gegane teams Hesketh en Brabham. In 1988 trad hij in dienst van de motorsportfederatie FIA, om in 1997 als wedstrijdleider de baas te worden over het verloop van de races en de toepassing van bijvoorbeeld de technische regels in de sport.

Centrale figuur in de sport

"Ik ken Charlie al jaren, hij was een geweldige wedstrijdleider en een centrale figuur in de Formule 1 die de ethiek en spirit van onze sport belichaamde", reageert FIA-president Jean Todt in een verklaring. "De Formule 1 heeft een trouwe vriend en charismatische ambassadeur verloren."

"Mijn hele raceleven lang ken ik Charlie al", zegt ook Ross Brawn, de technische baas in de koningsklasse. "We zijn samen monteur geweest en zijn vrienden geworden tijdens de tijd die we samen hebben doorgebracht over heel de wereld. Het is een zwaar verlies voor mij persoonlijk, maar ook voor de hele Formule 1-familie."

Scheidsrechter in de Formule 1

Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde geschokt op het plotselinge overlijden van Whiting. "Het was vreselijk om te horen dat Charlie vannacht is overleden. Hij was jarenlang de scheidsrechter in onze sport", zei Horner.

"Een man met integriteit, die een moeilijke rol uitgebalanceerd uitvoerde. Een man met een echt racehart. Hij zal gemist worden door de hele Formule 1-paddock en de hele autosportgemeenschap."

Het plotselinge overlijden van Whiting drukt een stempel op het eerste raceweekend van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Grand Prix van Australië start zondag 6.10 uur.

Michael Masi zal in Melbourne de rol van wedstrijdleider op zich nemen, zo bevestigde de FIA donderdag. Het is nog niet duidelijk wie in de Grands Prix daarna als wedstrijdleider zal fungeren.