In Australië wordt komend weekend de eerste Grand Prix van het jaar verreden. Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers beantwoordt vijf vragen over de race op Albert Park in Melbourne.

Max Verstappen heeft eindelijk de beschikking over een 'party mode', zodat hij in de kwalificatie het vermogen van de motor tijdelijk kan opschroeven. Pakt hij poleposition?

"Nou ik verwacht dat Mercedes en Ferrari ook nog steeds heel snel zullen zijn. Mercedes heeft tijdens de wintertesten in Barcelona lang niet alles laten zien wat ze kunnen, maar de paar snelle rondes die ze daar reden zagen er heel makkelijk uit."

"Van Ferrari is het na de testweken duidelijk dat ze heel snel zijn. Ik denk dat Verstappen zich rond de derde of vierde plaats zal kwalificeren, zoals hij vorig jaar ook vaak deed."

Max Verstappen in Australië 2015 - Toro Rosso: uitgevallen

2016 - Toro Rosso: tiende

2017 - Red Bull Racing: vijfde

2018 - Red Bull racing: zesde

Verstappen maakte in 2015 in Melbourne zijn Formule 1-debuut. (Foto: ANP)

Wat is jouw indruk van de Honda-motor van Red Bull Racing?

"Die heeft een superbetrouwbare indruk gemaakt tijdens de testweken. Maar eigenlijk leek elk team daar betrouwbaar, ook Renault en McLaren bijvoorbeeld. Verstappen heeft vorig jaar veel gemopperd over de Renault-motor en het lijkt erop dat ze daar goed naar geluisterd hebben."

Startrijden GP Australië Eerste vrije training: vrijdag 2.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 6.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 4.00 uur

Kwalificatie: 7.00 uur

Race: zondag 6.10 uur

Welk team is jou in positieve zin opgevallen bij de testweken in Barcelona?

"McLaren lijkt echt een klap beter dan in de afgelopen jaren. Ze zijn op de weg terug na een heel moeizame periode. Er zitten nu topmensen in de directie van het team en dat is de basis voor goede prestaties."

"De topvijfplekken voor dit jaar lijken vergeven, met de twee Ferrari's, de twee Mercedessen en Verstappen. Van Pierre Gasly moet ik nog zien of hij aan kan haken bij het topniveau. De strijd tussen de plekken zes tot en met tien kan weleens heel spannend worden met Gasly, McLaren, Renault en Toro Rosso."

Plattegrond van Circuit Albert Park. (Foto: FIA)

Wat is bijzonder aan Albert Park, het circuit in Melbourne?

"Het is een circuit met veel snelle bochten. Bocht 15, vlak voor je het lange rechte stuk op draait, is een van de tragere bochten. Hier kan je het verschil maken als je poleposition wilt pakken. Als je deze bocht goed neemt, pak je een paar tienden winst. Sowieso zitten de leukste bochten in de derde sector."

Laatste tien winnaars GP Australië 2018 - Sebastian Vettel (Duitsland/Ferrari)

2017 - Sebastian Vettel (Duitsland/Ferrari)

2016 - Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2015 - Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2014 - Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2013 - Kimi Räikkönen (Finland/Lotus)

2012 - Jenson Button (Groot-Brittannië/McLaren)

2011 - Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2010 - Jenson Button (Groot-Brittannië/McLaren)

2009 - Jenson Button (Groot-Brittannië/Brawn)

Vettel won vorig jaar in Melbourne (Foto: ANP)

Gaat Verstappen winnen in Melbourne?

"Ik denk dat hij in ieder geval serieus mee gaat doen om de podiumplaatsen. Verstappen zal doen wat hij altijd doet: maximum attack. Als hij deze race weet te winnen, kan hij er nog tien winnen dit seizoen. Tenzij hij niet wint op eigen kracht, maar met een gelukstreffer, bijvoorbeeld door een safetycar, de weersomstandigheden of een tactische keuze die in zijn voordeel uitpakt."

"Pas na een race of vijf hebben we echt een beeld van hoe de verhoudingen dit seizoen liggen, maar ik verwacht erg veel van Charles Leclerc, die nieuw is bij Ferrari. Hij is in staat om Sebastian Vettel dit jaar al te verslaan en moet gewoon wereldkampioen kunnen worden. Alle insiders zien dat hij enorme vaardigheden heeft."