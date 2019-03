Marcus Ericsson is bij de Grand Prix van Australië voor het eerst reservecoureur van Alfa Romeo Racing. De Zweed reed de afgelopen seizoenen de Grands Prix voor het team, dat vorig jaar nog luisterde naar de naam Alfa Romeo Sauber.

Vorig jaar vormde Ericsson een koppel met Charles Leclerc, die is overgestapt naar Ferrari. Voormalig wereldkampioen Kimi Räikkönen en de Italiaan Antonio Giovinazzi rijden dit jaar voor Alfa Romeo.

In het najaar maakte Alfa Romeo al bekend te gaan stoppen met Ericsson als vaste coureur. Hij is dit seizoen actief in de IndyCar, maar combineert dat met zijn taak als reservecoureur bij de Zwitserse renstal.

Ericsson zal daarom niet bij alle Grands Prix aanwezig zijn. Vorige maand verlengde Alfa Romeo al het contract van de Colombiaanse Tatiana Calderón, de andere reservecoureur van het team. Caldaron is de eerste vrouwelijke Formule 1-coureur uit Zuid-Amerika ooit.

Tatiana Calderón, de andere testcoureur van Alfa Romeo. (Foto: ANP)

Ericsson kwam niet verder dan achtste plaats

Ericsson maakte in 2014 namens Caterham zijn debuut in de Formule 1 en reed geen enkele keer in de punten voor het inmiddels opgeheven Maleisische team.

Bij zijn debuut voor Sauber in 2015 werd hij achtste in de Grand Prix van Australië en dat wist hij nooit te overtreffen. Vorig seizoen pakte Ericsson negen punten, waarmee hij als zeventiende in de WK-stand eindigde.

Per abuis stond aanvankelijk in dit bericht dat Alfa Romeo Ericsson deze week heeft vastgelegd als reservecoureur. Dat heeft het team maanden geleden echter al gedaan.