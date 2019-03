Het Formule 1-seizoen begint komend weekend met drie veelbelovende debutanten. Eurosport-commentator Nelson Valkenburg zag Lando Norris, George Russell en Alexander Albon opklimmen vanuit de lagere klassen tot in de koningsklasse en vertelt wat we van de talenten kunnen verwachten.

Lando Norris (McLaren)

"Norris heeft eigenlijk altijd de wind in de zeilen gehad. In elke klasse waarin hij reed, is hij in het eerste seizoen kampioen geworden. Hij is al vrij vroeg, op zeventienjarige leeftijd, in het juniorenprogramma van McLaren terechtgekomen. Het is al lange tijd duidelijk dat hij ooit in de Formule 1 zou rijden."

"Het is een hele leuke gozer, die altijd heel relaxed is. Vorig jaar in de Formule 2 kon hij geen kampioen worden, maar de glimlach bleef op zijn gezicht staan. Hij heeft enorm veel talent, racet heel aanvallend, is echt een bijtertje en zijn feedback naar de monteurs schijnt fantastisch te zijn."

"In 2016 reed hij in de Formule Renault misschien wel zijn beste race tot nu toe. Hij vocht een verbeten duel met Max Defourny uit (zie video) en toen zag je echt hoe goed hij is. Ook vorig jaar bij de 24 uur van Daytona liet hij zijn enorme talent zien. Norris reed in een team met Fernando Alonso en was sneller dan de tweevoudig wereldkampioen."

Profiel Naam: Lando Norris

Renstal: McLaren

Leeftijd: 19 jaar

Nationaliteit: Brits

2018: Tweede plaats in Formule 2

George Russell (Williams)

"Russell heeft harder moeten vechten dan Norris om in de Formule 1 te komen. Twee jaar geleden heeft hij zelf - dus niet zijn manager, of Mercedes, waar hij onder contract staat - Paddy Lowe, de toenmalige teambaas van Williams, benaderd. Die vond het te vroeg en zei dat Russell eerst nog moest presteren in de Formule 2, maar het toont wel aan hoe assertief en overtuigd hij van zichzelf is."

"Afgelopen jaar werd hij kampioen in de Formule 2, waar hij het best om wist te gaan met de problemen waar alle auto's mee te maken kregen. Daardoor heeft hij nu wél zijn stoeltje in de Formule 1 gekregen, maar ik betwijfel of hij daar nog zo blij mee is."

"Russell heeft bij de testweken in Barcelona bijna geen tijd op het circuit gehad en in Australië zal Williams als laatste eindigen. Er gaan zelfs verhalen rond dat het team maar één auto op tijd klaar heeft voor de eerste race. Het kan mentaal weleens een heel zwaar jaar worden."

"Ook Russell ken ik als een vrolijke kerel, maar we moeten kijken of hij dat blijft als hij steeds achteraan eindigt."

Profiel Naam: George Russell

Renstal: Williams

Leeftijd: 21 jaar

Nationaliteit: Brits

2018: kampioen in Formule 2

Alexander Albon (Toro Rosso)

"Albon is een beetje een vreemde eend in de bijt. In het karten was hij een van de besten ooit en was iedereen ervan overtuigd dat hij ooit de Formule 1 zou halen. Het zegt heel veel dat Norris vroeger de drie jaar oudere Albon als zijn idool zag. Maar in de auto's ging het een stuk minder en dacht niemand dat Albon nog de Formule 1 zou halen."

"Hij heeft heel hard moeten werken om het toch te redden, want hij was de steun van Red Bull al kwijt. Ook Albon zelf had de hoop een beetje opgegeven. Hij tekende zelfs een contract bij Nissan in de Formule E en dat heeft Toro Rosso nog snel heeft moeten afkopen."

"Van de drie debutanten lijkt Albon wel de meest competitieve auto te hebben. Bovendien heeft hij met Daniil Kvyat de minst ervaren teamgenoot, dus de voorwaarden voor een mooi seizoen zijn aanwezig."

"Albon racet weliswaar onder de Thaise vlag, maar hij is in Londen geboren en getogen. Als je hem hoort praten, dan is hij niet een typische Thai. Maar voor al deze jongens geldt dat ze al op jonge leeftijd de hele wereld rondreizen en veel van huis zijn."