Max Verstappen staart zich niet blind op het verloop van de eerste race van het Formule 1-seizoen, die zondag in Australië op het programma staat. De Red Bull Racing-coureur benadrukt dat er tijdens het jaar veel kan veranderen.

"Melbourne zegt niet alles over de rest van het seizoen. Vorig jaar zag je bijvoorbeeld het verschil tussen Mercedes en Ferrari ook wat groter worden tijdens het seizoen", zegt Verstappen dinsdag in een interview met De Telegraaf.

"Of we mee kunnen doen om de wereldtitel weet ik nog niet en in Melbourne ook nog niet. En daarna ook niet. Als je de auto niet doorontwikkelt, kan je aan het begin van het seizoen nog zo goed zijn, maar het gaat erom dat je dat het hele jaar blijft."

Verstappen kende in de RB15 met een totaal van 394 ronden goede testweken in aanloop naar het nieuwe seizoen. Hij hoopt dat de Red Bull-auto én de Honda-motor zich het hele jaar betrouwbaar tonen.

"Dat zit bij Red Bull meestal wel goed, maar het moet nog wel even gebeuren. De jongens bij Red Bull en Honda moeten natuurlijk ook wel gas blijven geven."

'Ga makkelijker met alles om'

De 21-jarige Verstappen voelt weinig druk in aanloop naar de eerste race in Melbourne. De Limburger denkt dat het helpt dat hij al een aantal Formule 1-jaren achter de rug heeft.

"Ik werk over het algemeen redelijk relaxed toe naar de eerste race. Door de jaren heen ga ik makkelijker met alles om. Dat heeft zeker met ervaring te maken", aldus de Red Bull-coureur, die ook vertrouwen put uit het werk dat motorleverancier Honda levert.

"Honda heeft in de winter heel grote stappen gemaakt. Dat is wel duidelijk. Voor het team en dus ook voor mij is dit een belangrijke stap in onze carrière."

Vrijdag is om 2.00 uur Nederlandse tijd de eerste vrije training in Melbourne. Vier uur later begint de tweede oefensessie, waarna op zaterdag de derde vrije training (4.00 uur) en kwalificatie (7.00 uur) volgen. De race begint zondag om 6.10 uur.