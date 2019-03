Daniel Ricciardo kijkt enorm uit naar de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen. De Australiër maakt zondag zijn debuut als Renault-coureur en doet dat ook nog eens in eigen land.

"Het is geweldig dat mijn eerste race voor Renault in mijn vaderland is. Er is altijd veel opwinding rond de start van een nieuw seizoen en die is alleen nog maar groter nu ik bij een nieuw team zit", zegt hij op de site van de Formule 1.

"Ik heb deze datum omcirkeld in mijn agenda toen ik bij Renault tekende en ik kijk er echt naar uit. Het was een lange winter met veel theorieën en speculatie, maar uiteindelijk gaat het erom wat er op het circuit gebeurt."

De 29-jarige Ricciardo, die overkwam van Red Bull Racing, geeft hoog op van de nieuwe Renault-auto. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar kijkt tevreden terug op zijn eerste ervaringen met de RS19. "We hebben goede wintertests gehad, ik word alsmaar enthousiaster over de auto en de eerste race zal geweldig zijn."

Abiteboul: 'Hebben misschien wel beste duo'

Renault-baas Cyril Abiteboul kijkt eveneens uit naar de start van het seizoen en verwacht veel van Ricciardo, die in 2019 een koppel met Nico Hülkenberg vormt bij het Franse team.

"Onze nieuwe auto heeft tijdens de testdagen in Barcelona laten zien dat hij potentie heeft. De motor is beter en ons coureursduo met Daniel en Nico is misschien wel het sterkste op de grid", aldus Abiteboul. "We kijken ernaar uit om ze met hun ervaring en talent aan het werk te zien op het circuit. De verwachtingen zijn hoog, vooral vanwege het Renault-debuut van Ricciardo in zijn thuisrace."

Vrijdag is om 2.00 uur Nederlandse tijd de eerste vrije training in Melbourne. Vier uur later begint de tweede oefensessie, waarna op zaterdag de derde vrije training (4.00 uur) en kwalificatie (7.00 uur) volgen. De race begint zondag om 6.10 uur.