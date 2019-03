In het komende Formule 1-seizoen, dat zondag officieel van start gaat met de Grand Prix van Australië, krijgt de coureur met de snelste ronde definitief een extra punt voor de WK-stand.

De World Motor Sport Council van de FIA keurde het plan vrijdag al goed, maar het voorstel moest nog worden beoordeeld door de sportieve commissie van de Formule 1. Ook die stemde maandag voor, wat tot een wijziging in de regels leidt.

Alleen als de snelste coureur in de desbetreffende Grand Prix in de top tien eindigt, krijgt hij een bonuspunt voor de WK-stand. Het punt geldt voor het klassement voor de coureurs én die van de constructeurs.

Door de nieuwe regel zijn er komend seizoen in totaal 21 extra punten te verdienen. Vorig seizoen was Valtteri Bottas (Mercedes) de coureur die het vaakst de snelste ronde reed (zeven keer). Max Verstappen noteerde in Monaco en Canada de snelste rondetijd.

Bottas reed in 2018 het vaakst de snelste ronde. (Foto: Getty Images)

Regel bestond ook in beginjaren Formule 1

De regel is niet helemaal nieuw, want ook in de beginjaren van de Formule 1 (1950 tot en met 1959) leverde de snelste ronde een bonuspunt op. In 1958 werd het kampioenschap zelfs hierdoor beslist.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint komende zondag in Australië. Vrijdag (lokale tijd) staan de eerste en tweede vrije training op het programma, waarna zaterdag de derde training en de kwalificatie worden afgewerkt.

De race in Melbourne begint om 6.10 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de zege in Australië naar Ferrari-coureur Sebastian Vettel en eindigde Max Verstappen als zesde.