Christian Horner zou Max Verstappen niet willen inruilen voor Lewis Hamilton als hij die kans zou krijgen. De teambaas van Red Bull Racing denkt dat de twee dit seizoen al "schouder aan schouder" kunnen rijden.

"Max is de toekomst", zegt Horner in een interview met Daily Mail. "Hij is 21 jaar en ontwikkelt zich nog steeds. Hij en Lewis zijn beide geweldige coureurs."

In 2012 liet Horner de mogelijkheid passeren om Hamilton naar Red Bull te halen. Daar kreeg hij geen spijt van, want Sebastian Vettel bezorgde het team tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels op rij.

"Lewis is een van de beste aller tijden. Maar als je kijkt naar de kwaliteiten en snelheid van Max, dan is hij in staat om schouder aan schouder te racen met hem", zegt de Brit.

'Coureurs worden ster van de show'

Horner is blij met het pittige karakter van Verstappen, die eind vorig seizoen een taakstraf kreeg na een akkefietje met Esteban Ocon in Brazilië.

"Hij heeft tenminste passie, mensen houden van die emotie", stelt Horner. "Daardoor heeft hij een grote aanhang. We willen geen saaie karakters."

Het karakter van de coureurs wordt in de toekomst nog belangrijker, voorspelt de teambaas. "Na 2020 worden de reglementen gewijzigd en worden de coureurs de ster van de show. Ze zullen dan uitgeput uit hun auto's moeten stappen na de race. Momenteel speelt technologie een te grote rol."

'Ferrari zal in Australië uit startblokken schieten'

Horner verheugt zich op het nieuwe seizoen, dat zondag in Melbourne begint. "Er heerst oprecht een gevoel van optimisme, we denken dat we competitiever zullen zijn dan in voorgaande jaren."

"Een gevecht tussen Lewis, Sebastian en Max zou perfect zijn. Het komt er wellicht op neer welk team zich het beste kan ontwikkelen tijdens het seizoen tot aan de laatste race in december."

Horner vindt op basis van de wintertesten in Barcelona dat Ferrari favoriet is in Australië. "Zij zullen uit de startblokken schieten, ik hoop dat we niet te ver achterliggen. Melbourne kan soms wat vreemde resultaten opleveren, maar na drie races weten we echt hoe we ervoor staan."

De Grand Prix van Melbourne begint zondag om 6.10 uur Nederlandse tijd. De eerste training is in de nacht van donderdag op vrijdag om 2.00 uur.