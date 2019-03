Max Verstappen vindt dat hij zichzelf inmiddels geen 'rookie' meer kan noemen in de Formule 1. De coureur van Red Bull Racing begint volgende week aan zijn vijfde seizoen in de koningsklasse van de autosport.

"Ik vind dat wel apart, want dit is de langste periode die ik in één klasse heb gereden in mijn hele carrière", zegt de 21-jarige Verstappen tegen Ziggo Sport. "En ik hoop dat het nog wel even gaat duren."

In 2015 debuteerde Verstappen op zeventienjarige leeftijd als jongste coureur ooit in de Formule 1. Inmiddels heeft hij 81 races en vijf overwinningen achter zijn naam staan.

"Ik ben wat rustiger geworden", benoemt de Limburger een verschil met zijn beginjaren. "Maar ik zou niet willen zeggen serieuzer. Ik ben altijd serieus geweest en wil altijd al het maximale eruit halen."

De coureur merkt dat hij binnen het team wel serieuzer wordt genomen. "Mensen luisteren veel meer naar je feedback dan wanneer je een rookie bent. Dat motiveert je ook."

Verstappen heeft zonder te testen vertrouwen in party-mode Honda

Verstappen zegt dat ook de nieuwe motorleverancier Honda hem motiveert voor het komende seizoen, dat volgende week begint met de Grand Prix van Australië. "De samenwerking is heel prettig. Iedereen werkt heel geconcentreerd en weet precies wat ze moeten doen. Dat is heel mooi om te zien."

"De feedback vanaf het circuit naar de fabriek in Milton Keynes en in Japan gaat fantastisch", geeft Verstappen een voorbeeld om de goede samenwerking te schetsen. "Als wij 's avonds laat zeggen: 'Die mapping kan misschien wat anders', dan wordt daar 's nachts al wat op gevonden, omdat het in Japan dan alweer dag is. Zo kunnen we meteen weer door."

"Als je ziet hoe die motor in elkaar is gezet, dat is gewoon ongelooflijk mooi en superstrak. Het is echt een racemotor en zit heel handig in elkaar", is de coureur lovend over de Honda-motor.

Het team kondigde al eerder aan dat het net als Mercedes en Ferrari dit jaar ook over een 'party-mode' zal beschikken. Tijdens de kwalificatie kan het vermogen van de motor tijdelijk opgeschroefd worden, om zo een supersnelle rondetijd te rijden.

Verstappen heeft er nog niet mee kunnen testen. "Maar het werkt absoluut. Het is niet nodig om te testen, we weten dat het werkt en dat is genoeg."

'Geen voorspelling te doen over wereldtitel'

Op de vraag of hij dit seizoen in staat is om de eerste Nederlandse wereldkampioen te worden, is Verstappen terughoudend. "Op dit moment is dat gewoon lastig te zeggen."

"Mensen kunnen na de testdagen wel interessant doen en dingen schrijven, maar niemand weet hoe het ervoor staat. Ik ook niet. Je moet gewoon met jezelf en het team bezig zijn en daar het beste uit proberen te halen."

Met een vierde plaats in de WK-stand achter Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen zette Verstappen vorig jaar zijn beste prestatie neer, ondanks een turbulente seizoensstart. "Als de eerste zes races normaal waren verlopen, dan vecht je al om de tweede plek", stelt hij.

"Voor mij is het belangrijkste dat we dit seizoen heel constant zijn. Dan zien we wel of dat genoeg is voor de titel. Ik ben realistisch en optimistisch, maar op dit moment valt er nog niets over te zeggen."

De Grand Prix van Australië begint volgende week zondag om 6.10 uur Nederlandse tijd.