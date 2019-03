Wereldkampioen Lewis Hamilton vindt dat Mercedes zich niet gek moet laten maken in de concurrentiestrijd met Ferrari, dat volgens kenners de beste papieren heeft richting de start van het nieuwe Formule 1-seizoen.

Het Italiaanse team maakte bij de eerste twee testweken indruk, want coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc reden de snelste tijden. Het schept hoge verwachtingen in aanloop naar de strijd om de wereldtitel.

"Het maakt het moeilijker. Aan het begin van vorig jaar lagen we ook achter, dus toen draaiden we al overuren. Nu moeten we nog dieper gaan, wat betekent dat er nog meer van ons wordt verwacht", zegt Hamilton donderdag tegen Motorsport.com.

"We moeten oppassen, want het kan ook tot fouten leiden en fataal zijn. We hebben het beste en meest ervaren team en het is geen toeval dat we wereldkampioen zijn, dus we moeten ijverig zijn en in balans blijven."

De 34-jarige Brit voorspelde aan het einde van de tweede testweek al dat Mercedes bij de openingsrace in Australië mogelijk een halve seconde per ronde langzamer zal zijn dan Ferrari.

'Ferrari eerder begonnen aan nieuwe auto'

Hamilton vindt het niet gek dat Ferrari waarschijnlijk een voorsprong heeft, omdat voor de Italianen gaandeweg 2018 duidelijk werd dat de wereldtitel buiten bereik bleef. Ze konden zich daardoor al toeleggen op de nieuwe auto.

"Ze zijn waarschijnlijk minimaal een maand eerder begonnen aan de auto voor het nieuwe seizoen dan wij, terwijl wij nog vol op het behalen van de wereldtitel gericht waren", aldus Hamilton.

"We maken ons niet druk over de uitdaging en zullen ervoor vechten. We moeten alleen maar harder werken, maar ik ben enorm trots op het werk dat het team heeft geleverd. Ik ben niet bezorgd of teleurgesteld."

Eerder op donderdag probeerde de nieuwe Ferrari-teambaas Mattia Binotto de druk bij zijn renstal weg te halen. De Italiaan denkt dat er van een voorsprong op concurrent Mercedes geen sprake is.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op zondag 17 maart officieel met de Grand Prix van Australië. Het Red Bull Racing van Max Verstappen rijdt met een Honda-motor en hoopt zich in de strijd met Mercedes en Ferrari te mengen.