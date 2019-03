De nieuwe Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft de verwachtingen rondom zijn team getemperd. De Italiaan denkt niet dat de 'Scuderia' volgende week bij de eerste Grand Prix een flinke voorsprong op Mercedes zal hebben.

"Ik geloof dat Mercedes heel, heel sterk zal zijn in Australië. En ik denk dat het volledig verkeerd is om te denken dat wij sneller zijn dan zij", aldus Binotto donderdag tegen Sky Sports.

Ferrari maakte bij de twee testweken in Barcelona veel indruk, ook op de concurrentie. De coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc reden de snelste tijden op het Circuit de Catalunya en alleen Mercedes, dat de afgelopen vijf jaar wereldkampioen werd bij de coureurs en de constructeurs, reed meer ronden.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton voorspelde aan het einde van de tweede testweek daarom dat Mercedes bij de openingsrace in Australië mogelijk een halve seconde per ronde trager zal zijn dan Ferrari.

"Het is mooi om te horen dat Hamilton gelooft dat wij sneller zijn, maar ik denk dat Mercedes ook heel snel is", reageerde Binotto.

'Niet tevreden over waar we staan'

De voormalige technisch directeur, die als teambaas de opvolger is van Maurizio Arrivabene, benadrukte dat Ferrari ook tegen wat problemen aanliep tijdens de acht testdagen in Barcelona.

"Ik denk dat we veel hebben kunnen doen, maar ik ben niet tevreden over waar we momenteel staan", stelde Binotto. "We zouden graag sneller en betrouwbaarder zijn. Dus er is nog flink wat werk aan de winkel."

"Het feit dat de auto goed werkt, is een prima beginpunt, maar het is ook niet meer dan dat. Ik heb het gevoel dat we nog niet klaar zijn voor Melbourne. Ik weet als geen ander dat er nog heel veel dingen zijn die moeten worden aangepakt."

De eerste Grand Prix van het jaar is op zondag 17 maart in Melbourne. De laatste coureur die in een Ferrari wereldkampioen werd, was Kimi Räikkönen in 2007.

Charles Leclerc debuteert dit jaar bij Ferrari. (Foto: Joost Nederpelt)