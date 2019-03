Formule 1-renstal Williams heeft woensdag technisch directeur Paddy Lowe voor onbepaalde tijd met verlof gestuurd.

De 56-jarige Brit stond al geruime tijd ter discussie bij de kwakkelende renstal, die vorig seizoen slechts zeven punten behaalde en als laatste eindigde in het WK-klassement voor constructeurs.

De positie van Lowe bij Williams werd nog zwakker toen bleek dat de nieuwe auto nog niet klaar was voor het begin van de eerste testperiode van ruim twee weken geleden in Barcelona.

De FW42 verscheen twee dagen te laat alsnog op het Circuit de Catalunya-Barcelona, maar bleef wat betreft snelheid en productiviteit ver achter bij de overige teams.

Lowe verliet begin 2017 Mercedes en trad een paar maanden later in dienst van Williams. Hij kreeg een plaats in de directie en werd ook aandeelhouder van de blauw-witte formatie, die sinds 2012 geen Formule 1-race meer heeft gewonnen.

'Zou liegen als ik zou zeggen dat we niet het langzaamste team zijn'

Bij Williams rijden dit seizoen de ervaren Robert Kubica en debutant George Russell. De Pool en de Brit lieten zich vorige week al kritisch uit over de prestaties van de FW42 in Barcelona.

"Ik geloof dat er nog steeds wat zaken op de auto moeten worden aangebracht. Waarschijnlijk niet heel veel, maar er zijn zeker nog een paar dingen die nog niet optimaal zijn", zei Kubica.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we niet het langzaamste team zijn op dit moment. Dat is de realiteit. Het is duidelijk dat we nog aan het werk moeten, maar ik ben erg positief over de grote stap die wij hebben genomen de afgelopen dagen", zei Russell.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op zondag 17 maart met de Grand Prix van Australië. Ferrari-coureur Sebastian Vettel schreef vorig jaar de eerste race van het jaar op zijn naam.