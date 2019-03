Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing is ervan overtuigd dat zijn team het gat met Mercedes heeft gedicht. Hij denkt bovendien dat de achterstand op Ferrari overbrugbaar is.

Red Bull kon tijdens de testdagen in Barcelona qua tijden niet tippen aan Ferrari, dat met Sebastian Vettel en Charles Leclerc niet alleen razendsnel was, maar ook een betrouwbare indruk maakte.

"Het is duidelijk dat Ferrari erg sterk oogt na de tweede test", zegt Horner dinsdag tegen Sky Sports. "Ik verwacht dat Mercedes daarbij in de buurt zit. Ze zijn de wereldkampioen, dus die hebben hun werk wel gedaan. Maar ik denk dat we de achterstand op Mercedes zeker gedicht hebben."

Horner verwacht over een kleine twee weken tijdens de eerste Grand Prix in Australië nog geen topresultaat. "De baan in Melbourne is uniek, maar ik kijk vooral naar de eerste drie races in totaal. Vraag me daarna nog maar eens hoe we ervoor staan."

'Komst Honda geeft team stimulans'

De komst van Honda als motorleverancier - Red Bull brak na afgelopen seizoen na twaalf jaar met Renault - heeft de van oorsprong Oostenrijkse renstal nieuwe energie gegeven, meent Horner.

Vooral topontwerper Adrian Newey heeft inspiratie opgedaan, zegt hij. "De wissel heeft bij het hele team voor een stimulans gezorgd, en dan vooral bij Adrian. Hij ziet dat de motor qua vermogen dichter en dichter bij de concurrentie komt."

"Dat motiveert hem enorm om er hard mee aan de slag te gaan met de mensen in Milton Keynes", zo verwijst Horner naar de fabriek van het team in Engeland. "Hopelijk kunnen we vooruitkijken naar een goed seizoen. Ons doel blijft om de achterstand op Ferrari en Mercedes teniet te doen."

Ook Max Verstappen liet zich vorige week na de tweede testweek positief uit de over de RB15. "Als je naar de lange runs kijkt, zie je dat het allemaal wel redelijk dicht bij elkaar zit tussen de topdrieteams. Daar kunnen we tevreden over zijn."