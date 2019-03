Max Verstappen wil komend Formule 1-seizoen met Red Bull Racing voor de wereldtitel gaan, maar vader Jos Verstappen betwijfelt of dat wel een realistische doelstelling is. De oud-coureur rekent er wel op dat zijn zoon het beter gaat doen dan in 2018.

"Het is lastig te zeggen wanneer een seizoen geslaagd is. Laten we zeggen, als hij in de top drie van het wereldkampioenschap eindigt en dat hij een paar wedstrijden wint met Honda", zegt de 47-jarige Jos Verstappen maandag op Verstappen.nl.

"Het doel is natuurlijk om wereldkampioen te worden, maar je moet wel realistisch zijn. Het is ook het eerste jaar met Honda. Om wereldkampioen te worden, moet je op het juiste moment in de juiste auto zitten. Alles moet kloppen."

Red Bull hoopte het gat met Mercedes en Ferrari in 2018 al te dichten, maar slaagde daar niet in. Verstappen eindigde vorig seizoen als vierde in de WK-stand op 159 punten van wereldkampioen Lewis Hamilton. Zijn toenmalige teamgenoot bij Red Bull Daniel Ricciardo deed het met de zesde positie nog minder.

Max Verstappen tijdens de tweede testweek in Barcelona. (Foto: Getty Images)

'Iedereen is er klaar voor en heeft er zin in'

Met Honda als nieuwe motorleverancier - Red Bull besloot na een lange samenwerking te stoppen met Renault - is het vertrouwen bij de Oostenrijkse renstal gegroeid. Ook Jos Verstappen is positief over de nog prille samenwerking met Honda.

"Als je ziet hoe Honda begonnen is aan het hele verhaal met Red Bull, is dat super positief. Iedereen is er klaar voor en heeft er zin in. De mensen van Honda zijn ook erg kalm en georganiseerd. Bovendien is het pas de start, dus ik denk dat het alleen maar beter kan gaan."

De 21-jarige Verstappen eindigde zijn laatste vijf races van 2018 op het podium, maar kende vorig jaar wel een moeilijk begin van het seizoen met onder meer uitvalbeurten in Bahrein en Azerbeidzjan. Volgens vader Jos was dat vooral een kwestie van pech.

"Tijdens de moeilijke periode begin vorig jaar hebben we er ook over gesproken, maar eigenlijk was er niet zo veel met hem aan de hand", aldus Jos Verstappen. "Het was meer de buitenwereld die er een probleem van maakte. Als je ziet hoe hij het nu oppakt en dit jaar begint, is dat gewoon perfect."

De coureurs hebben al twee testweken in Barcelona achter de rug en beginnen over een kleine twee weken officieel aan het nieuwe seizoen. De eerste Grand Prix wordt op zondag 17 maart in Australië verreden.