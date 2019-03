De landelijke overheid en de provincie zijn niet van plan om hun standpunt over de subsidieaanvraag van het circuit Zandvoort te herzien na de oproep die de NLsportraad maandag deed. De gemeente Zandvoort beslist pas na 31 maart, de deadline van FOM (Formula One Management), over een eventuele financiële bijdrage aan de terugkeer van de Grand Prix van Nederland.

"We hebben ons besluit vorige maand bekendgemaakt, dat wijzigt niet door de oproep van de NLsportraad vandaag", zegt een woordvoerder van minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport tegen NUsport.

Begin februari liet Bruins al weten dat de regering een subsidieaanvraag van het Circuit Park Zandvoort van 5 miljoen euro afwees. De regering wil geen geld steken in een evenement dat georganiseerd wordt door het commerciële en beursgenoteerde Amerikaanse bedrijf Liberty Media.

"Het kabinet is van mening dat een rijksbijdrage daarom niet nodig, noch gerechtvaardigd is. Ook andere commerciële sportevenementen kunnen georganiseerd worden zonder financiële steun van de Rijksoverheid", liet Bruins in februari weten.

De NLsportraad riep maandag landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden op om "overleg te hebben over de wijze waarop de organisatie van het sportevenement door de overheid ondersteund kan worden".

De regering meldt wel de eventuele komst van een Formule 1-race toe te juichen en de organisatie op andere dan financiële manieren te willen steunen. "De brief aan de Tweede Kamer verschilt niet wezenlijk met de brief van de NLsportraad", stelt de woordvoerder. "We willen Zandvoort ondersteunen waar mogelijk."

Eventuele subsidie gemeente zal 'geen miljoenen' bedragen

Het circuit in Zandvoort werkt met een budget van 40 miljoen euro voor het terughalen van de Grand Prix naar Nederland. Het FOM heeft een deadline van 31 maart gesteld en hanteert als voorwaarde dat de overheid de plannen steunt.

Het FOM stelt die eis, omdat het gegarandeerd wil zijn van een soepele medewerking in de 21 landen waar een Formule 1-race wordt gehouden. Onduidelijk is of dit per se een financiële bijdrage dient te zijn, of dat andersoortige hulp ook wordt goedgekeurd als overheidshulp.

De gemeente Zandvoort ziet de Formule 1 graag terugkeren. In 1985 werd de laatste Nederlandse Grand Prix in de kustplaats verreden. "We zijn maar een kleine gemeente en hebben geen enorm budget", zegt een woordvoerder van gemeente Zandvoort. "Het zal dan ook niet om miljoenen gaan."

Het besluit over de eventuele subsidie aan het circuit zal door de gemeente pas na de FOM-deadline van 31 maart genomen worden. "Dit zijn langdurige processen, waar veel tijd overheen gaat", aldus de woordvoerder. "De Formule 1-race maakt deel uit van de voorjaarsnota, maar die zal deze maand niet meer besproken worden."

Het circuit kan sowieso rekenen op niet-financiële steun. "De voltallige gemeenteraad is voorstander van de terugkeer van de Formule 1. We zullen de race waar mogelijk faciliteren."

Race in Zandvoort eerste vraag bij provinciale stemwijzer

De NLsportraad stuurde zijn brief maandag ook naar de provincie Noord-Holland. Vanwege de verkiezingen van de Provinciale Staten op 20 maart lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat het nieuwe college al vóór 31 maart beslist over eventuele subsidie.

Maar ook op dit bestuurlijke niveau is de mogelijk komst van een Formule 1-race een belangrijk onderwerp. De eerste stelling bij de Stemwijzer voor de komende verkiezingen luidt: 'De provincie moet zich inzetten voor de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort.'

CDA-lijsttrekker Dennis Heijnen en gedeputeerde Jaap Bond brachten afgelopen weekend in aanloop naar de verkiezingen een bezoek aan Zandvoort. Zij herhaalden daar tegenover NH Nieuws hun standpunt dat er geen miljoenensubsidie komt vanuit de provincie om de Formule 1-race binnen te halen.

"Het is niet de kerntaak van de provincie. Wij gaan niet rechtstreeks miljoenen geven aan de organisatie om de Formule 1 hiernaartoe te halen", aldus Bond. Noord-Holland meldde eerder al dat het wel bereid is om bijvoorbeeld met een verkeersplan de Formule 1-race te ondersteunen.