De Nederlandse sportraad heeft maandag de politiek opgeroepen om een eventuele Formule 1-race in Zandvoort te ondersteunen. Vorige maand maakte minister Bruno Bruins van sport nog bekend dat de regering niet van plan is om geld te steken in een Nederlandse Grand Prix.

In een brief die onder meer verstuurd is aan de minister roept de NLsportraad op om "overleg te hebben over de wijze waarop de organisatie van het sportevenement door de overheid kan worden ondersteund én zodanig benut, dat de maatschappelijke opbrengst maximaal is."

De steun aan de Formule 1-race hoeft niet per se van financiële aard te zijn. "Facilitering door de overheid is nodig om randvoorwaarden in de sfeer van infrastructuur

en veiligheid te garanderen", schrijft de NLsportraad, waarvan Michael van Praag voorzitter is.

Zandvoort het van het Formula One Management (FOM) tot en met 31 maart de tijd gekregen om een plan in te dienen voor een Grand Prix in Nederland.

In 1985 werd er voor het laatste een Formule 1-race in Zandvoort verreden. Door de grote populariteit van Max Verstappen is de roep om een terugkeer van de race de laatste jaren flink toegenomen.

Dit artikel wordt nog uitgebreid.