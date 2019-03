In De Boordradio gaat het deze week over de behaalde resultaten na twee weken testen op het circuit van Barcelona. Hoe staan Ferrari, Mercedes en Red Bull ervoor? Wat kunnen we opmaken uit de rondjes van Max Verstappen? En voor wie moet de Nederlander uitkijken? Je hoort presentator Julien Dom in gesprek met Formule 1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke.

