Ondanks een tegenvallende laatste testdag in de Formule 1 heeft Max Verstappen vertrouwen in het nieuwe seizoen. De Nederlander is tevreden met de auto van Red Bull Racing.

Vanwege een kapotte versnellingsbak - donderdag veroorzaakt door de crash van teamgenoot Pierre Gasly - kwam Verstappen vrijdagochtend slechts tot 29 rondes en bleef hij de hele middag binnen.

"Het was al een wonder dat we naar buiten konden. We hadden helaas weinig onderdelen. Die zijn vannacht uit Engeland overgekomen", zegt Verstappen op Verstappen.nl over de achtste en laatste testdag.

"Het team heeft enorm veel werk verricht om vandaag te kunnen rijden, maar we hadden niet veel versnellingsbakken tot onze beschikking, omdat er twee kapot waren gegaan door crashes. Dan houdt het op."

Eerder deze week kwam Verstappen nog tot 128 rondes in de RB15 en vorige week ging hij in twee dagen 237 keer rond namens Red Bull.

Resultaten laatste testdag 1. Sebastian Vettel (Ferrari): 1.16,221/110 rondes

2. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.16,224/61 rondes

3. Valtteri Bottas (Mercedes): 1.16,561/71 rondes

4. Nico Hülkenberg (Renault): 1.16,843/51 rondes

5. Daniil Kvyat (Toro Rosso): 1.16,898/131 rondes

6. Carlos Sainz (McLaren): 1.16,913/134 rondes

7. Romain Grosjean (Haas F1): 1.17,076/73 rondes

8. Daniel Ricciardo (Renault): 1.17,114/52 rondes

9. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): 1.17,239/132 rondes

10. Kevin Magnussen (Haas F1): 1.17,565/94 rondes

11. Max Verstappen (Red Bull): 1.17,709/29 rondes

12. Sergio Pérez (Racing Point): 1.17,791/104 rondes

13. Robert Kubica (Williams): 1.18,993/90 rondes

'Qua snelheid ziet het er redelijk uit'

In de afgelopen twee weken is voor Verstappen veel duidelijk geworden. "Qua snelheid ziet het er wel redelijk goed uit. Natuurlijk weet je het niet helemaal zeker, omdat we niet echt met weinig benzine hebben kunnen rijden", aldus de 21-jarige Limburger.

"Maar als je naar de lange runs kijkt, zie je dat het allemaal wel redelijk dicht bij elkaar zit tussen de topdrieteams. Daar kunnen we tevreden over zijn."

Verstappen heeft zin in 17 maart, wanneer in Australië de eerste Grand Prix is. "Ik kijk ernaar uit om te gaan racen. We hebben een goed pakket, de motor werkt prima, dus daar ben ik blij mee."

Carlos Sainz van McLaren noteerde vrijdag tijdens de afsluitende testdag met een aantal van 134 de meeste rondes. De snelste tijd was in handen van Ferrari-rijder Sebastian Vettel: 1.16,221.

Max Verstappen in actie tijdens de laatste testdag in Barcelona. (Foto: ANP)