Max Verstappen heeft vrijdag een teleurstellende laatste testdag voor het nieuwe Formule 1-seizoen beleefd. Concurrenten Ferrari en Mercedes zetten de snelste tijden neer op Circuit de Catalunya in Barcelona.

Red Bull Racing-rijder Verstappen bleef de gehele middagsessie aan de kant. 's Ochtends was hij tot slechts 29 rondes en een snelste rondetijd van 1.17,709 gekomen. Tien coureurs waren sneller.

De geringe productiviteit van Verstappen had te maken met een kapotte versnellingsbak, veroorzaakt door de crash van zijn teamgenoot Pierre Gasly van een dag eerder. De RB15 raakte daarbij flink beschadigd.

Namens Ferrari kwam Sebastian Vettel, die de dag door een elektrisch probleem ook eerder moest beëindigen, tot de snelste tijd: 1.16,221. Ook Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, Renault-rijder Nico Hülkenberg, Daniil Kvyat van Toro Rosso en McLaren-rijder Carlos Sainz doken op de zachtste band onder de 1.17.

Sainz noteerde met een aantal van 134 de meeste rondes. Ook Kvyat, Alfa Romeo-coureur Kimi Räikkönen, Vettel en Sergio Pérez van Racing Point slechtten de grens van honderd rondes.

Resultaten laatste testdag 1. Sebastian Vettel (Ferrari): 1.16,221/110 rondes

2. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.16,224/61 rondes

3. Valtteri Bottas (Mercedes): 1.16,561/71 rondes

4. Nico Hülkenberg (Renault): 1.16,843/51 rondes

5. Daniil Kvyat (Toro Rosso): 1.16,898/131 rondes

6. Carlos Sainz (McLaren): 1.16,913/134 rondes

7. Romain Grosjean (Haas F1): 1.17,076/73 rondes

8. Daniel Ricciardo (Renault): 1.17,114/52 rondes

9. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): 1.17,239/132 rondes

10. Kevin Magnussen (Haas F1): 1.17,565/94 rondes

11. Max Verstappen (Red Bull): 1.17,709/29 rondes

12. Sergio Pérez (Racing Point): 1.17,791/104 rondes

13. Robert Kubica (Williams): 1.18,993/90 rondes

Seizoen begint 17 maart officieel

Woensdag kende Verstappen wél een productieve testdag in Barcelona, want toen noteerde de Nederlander 128 rondes in de RB15. Met 1.18,395 had hij toen de zesde tijd in handen, al zeggen tijden nog weinig.

Tijdens de eerste testweek op Circuit de Catalunya legde Verstappen in totaal 237 rondes af namens Red Bull.

De Formule 1-teams kregen vrijdag in Barcelona voor de laatste keer de kans om hun auto's grondig te testen voor de start van het nieuwe seizoen, dat op 17 maart officieel begint met de Grand Prix van Australië.