Lewis Hamilton is tijdens de testweken voor het nieuwe Formule 1-seizoen onder de indruk geraakt van Ferrari. Volgens de vijfvoudig wereldkampioen is Mercedes bij de eerste race in Australië mogelijk een halve seconde trager dan de concurrent.

"Ik denk dat het potentiële gat een halve seconde is", zei Hamilton halverwege de laatste testdag in Barcelona tegen Motorsport. In de ochtendsessie zette Sebastian Vettel met 1.16,221 de snelste tijd van de twee testweken neer.

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas bleef daar met 1.16,561 ruim drie tienden achter. "We weten het niet zeker, maar mogelijk is het werkelijke gat in Melbourne straks nog iets groter", voorspelde Hamilton.

Mercedes domineerde de afgelopen jaren de Formule 1, met zowel bij de constructeurs als de coureurs vijf opeenvolgende wereldtitels. Ferrari hoopt dit jaar die reeks te doorbreken.

'Geen prijs voor de snelste ronde'

Hamilton denkt dat Mercedes zich nog iets kan verbeteren. "We zullen na deze testen veel analyses maken. Er is weinig tijd tot de eerste race, maar hopelijk kunnen we nog minimaal een tiende sneller worden."

Aan de rondetijden bij de testdagen kunnen geen grote conclusies worden verbonden, omdat bijvoorbeeld onbekend is met hoeveel brandstof de auto's rijden en wat de motorafstellingen zijn. "Er is geen prijs voor de snelste rondetijd bij de testdagen, dus het maakt weinig uit", aldus Hamilton.

De titelverdediger beaamde dat de nieuwe aerodynamische afstelling van de auto in de tweede testweek goed heeft uitgepakt. "Maar Ferrari is op de rechte stukken duidelijk sneller dan wij", zei de 34-jarige Brit. "We hebben geen idee of dat tijdens de eerste race ook zo zal zijn."

De eerste Grand Prix van het jaar begint op 17 maart.