Max Verstappen kan vrijdag gewoon in actie komen op het Circuit de Catalunya tijdens de achtste en laatste testdag in de Formule 1. De auto van Red Bull raakte donderdag zwaar beschadigd door een crash van Verstappens teamgenoot Pierre Gasly.

"We zullen morgen terugkeren op het circuit om nog het maximale te halen uit de laatste testdag, voordat het nieuwe seizoen van start gaat in Melbourne", zegt teambaas Christian Horner op de website van het Oostenrijkse team.

Gasly verloor donderdag tijdens de middagsessie in bocht 9 de controle over de RB15 toen hij met zijn voorwiel in het gras terechtkwam. De Fransman belandde in de bandenstapel, maar kon ongedeerd uitstappen.

Omdat de schade aan de auto niet direct gerepareerd kon worden, kwam de voorlaatste testdag van Red Bull daardoor al halverwege de middag ten einde.

Teams mogen tijdens de testdagen maar met één auto rijden, waardoor werd gevreesd dat Verstappen vrijdag mogelijk noodgedwongen aan de kant moest blijven. Volgens Horner is daarvan dus geen sprake, al zal er door de monteurs wel de hele nacht doorgewerkt moeten worden.

"Het is ongelukkig voor Pierre dat hij de testdagen op deze manier moet afsluiten", zegt de Britse teambaas. "Maar deze dingen gebeuren nu eenmaal en het belangrijkste is dat hij niet gewond is geraakt."

'Voel me schuldig tegenover mannen in de garage'

Gasly stak na de crash de hand volledig in eigen boezem. "Het was een stevige crash en het was mijn fout. In bocht 9 raakte ik de controle kwijt. Ik voel me vooral schuldig tegenover onze mannen in de garage, die nu de hele nacht moeten doorwerken. Hoewel ik nog een beetje natril, voel ik me verder goed."

De 23-jarige Fransman kijkt ondanks het ongelukkige slot tevreden terug op de afgelopen twee weken. "We hebben nog steeds veel werk te verrichten, maar al met al liep het wel lekker. Het gevoel met de auto en de motor was goed. In vier dagen heb ik veel rondjes kunnen rijden en dat is positief."

Gasly, die bij Red Bull de opvolger is van de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo, haakte vorige week dinsdag ook al vroegtijdig af tijdens de middagsessie. Hij belandde toen eveneens in de vangrail.

De tweede testweek in Barcelona wordt vrijdag afgesloten. Het Formule 1-seizoen begint op zondag 17 maart met de Grand Prix van Australië.