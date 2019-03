Ferrari-coureur Charles Leclerc is donderdag in de slotfase van de zevende testdag in Barcelona stilgevallen. De Monegask moest zijn SF90 aan het einde van de middagsessie aan de kant zetten.

De 21-jarige Leclerc was bezig aan een zeer productieve testdag. Hij had 138 ronden afgelegd toen hij nog zo'n twintig minuten voor de boeg stilviel in zijn rokende Ferrari.

Leclerc noteerde met 1.16,231 wel de snelste tijd van de dag en tevens van deze twee testweken. Die had de Ferrari-coureur in de ochtendsessie gereden.

In de middag slaagde geen enkele coureur erin om die tijd nog te verbeteren. Toro Rosso-coureur Alexander Albon kwam met 1.16,882 - eveneens in de ochtend gereden - het dichtst in de buurt van de tijd van Leclerc.

Halverwege de middagsessie werden de coureurs opgeschrikt door een zware crash van Pierre Gasly. De Franse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing verloor in bocht 9 de controle over het stuur en vloog vervolgens hard de bandenstapels in.

Gasly bleef ongedeerd bij de crash, maar de zwaar beschadigde RB15 kwam in het vervolg van de sessie niet meer de baan op.

Tijden en rondes zevende testdag 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.16,231 (138 rondes)

2. Alexander Albon (Toro Rosso) - 1.16,882 (118 ronden)

3. Lando Norris (McLaren) - 1.17,084 (81 ronden)

4. Pierre Gasly (Red Bull) - 1.17,091 (65 ronden)

5. Daniel Ricciardo (Renault) - 1.17,204 (65 ronden)

6. Nico Hülkenberg (Renault) - 1.17,496 (73 ronden)

7. Lance Stroll (Racing Point) - 1.17,556 (103 ronden)

8. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) - 1.17,639 (71 ronden)

9. Romain Grosjean (Haas) - 1.17,854 (16 ronden)

10. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.18,097 (85 ronden)

11. George Russell (Williams) - 1.18,130 (140 ronden)

12. Kevin Magnussen (Haas) - 1.18,199 (53 ronden)

13. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.18,862 (97 ronden)

Mercedes productief op zevende testdag

Mercedes legde tijdens de zevende testdag de meeste ronden af. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kwamen in totaal tot 182 ronden.

Nadat wereldkampioen Hamilton in de ochtendsessie 85 keer het circuit was rondgegaan, voegde Bottas daar in de middag nog eens 97 ronden aan toe.

Individueel gezien was George Russell de productiefste coureur. De 21-jarige Brit reed in zijn Williams 140 ronden.

De Mercedes-coureurs leken zich vooral op het rijden van ronden te concentreren, want Hamilton liet met 1.18,097 de negende tijd van de dag noteren en Bottas kwam met 1.18,862 niet verder dan de twaalfde tijd.

De tweede testweek wordt vrijdag afgesloten en dan zal Verstappen weer namens Red Bull op de baan verschijnen. Het Formule 1-seizoen begint op zondag 17 maart met de Grand Prix van Australië.