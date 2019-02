Pierre Gasly is donderdag zwaar gecrasht tijdens de middagsessie van de zevende testdag op het Circuit de Catalunya in Barcelona.

De Franse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing verloor in bocht 9 de controle over het stuur en vloog vervolgens hard de bandenstapels in.

Op foto's op sociale media is te zien dat de auto van Gasly vooral aan de achterkant zwaar beschadigd is, waardoor de kans klein is dat de RB15 later op donderdag nog in actie kan komen.

Gasly stapte na een aantal minuten op het eerste gezicht ongedeerd uit zijn auto en na de verplichte medische controle liet Red Bull weten dat hem inderdaad niets mankeert.

Door de crash van Gasly is het ook nog onzeker of Verstappen vrijdag op de achtste en laatste testdag wel in actie kan komen, omdat alle teams de hele week slechts één auto tot hun beschikking hebben.

Middagsessie na klein half uur weer hervat

De middagsessie van de zevende testdag lag na het incident met Gasly even stil, maar nadat de baan was gerepareerd en de auto was weggetakeld, gingen de lichten na een klein half uur weer op groen.

Gasly haakte vorige week dinsdag ook al vroegtijdig af tijdens de middagsessie. Hij belandde toen ook al, weliswaar wat minder hard, in de vangrail van kunststof.

De 23-jarige van Toro Rosso overgekomen coureur had donderdag 65 ronden gereden en zijn beste tijd was 1.17,091, waarmee hij de op drie na snelste was.

De twee testweken zijn voor de Formule 1-teams de laatste voorbereidingen op het officiële seizoen, dat op zondag 17 maart van start gaat met de Grand Prix van Australië.