Max Verstappen stond woensdag tijdens de middagsessie van de testdag in Barcelona langer in de pits dan hem lief was. Desondanks kwam de coureur van Red Bull Racing tot 128 rondes.

De 21-jarige Verstappen reed 's middags een racesimulatie, maar verscheen daarna liefst twee uur niet meer op de baan. Het team wilde checken of er schade was aan de versnellingsbak van de RB15.

Volgens de Nederlander was de check puur uit voorzorg. Speculaties dat er iets mis zou zijn met de Honda-motor wees hij dan ook van de hand. "Er was niets aan de hand met de motor", zei hij na afloop tegen Motorsport.

"Maar er zijn altijd dingen die je even wilt checken voordat ze onder het rijden kapot kunnen gaan. We wilden nu dus kijken of er niets aan de hand was met de versnellingsbak. Het was allemaal uit voorzorg, al kost dat natuurlijk wel wat tijd."

Eerder op de dag viel Verstappen al even stil toen hij de pits verliet, maar dat zorgde maar voor kort oponthoud. Hij kon direct teruggeduwd worden en daarna zijn weg vervolgen. Hij kwam uiteindelijk tot de zesde tijd.

'Geen perfecte dag, wel goede dag'

Hoewel het geen probleemloze dag voor Red Bull was, is Verstappen gematigd positief gestemd. "Het was geen perfecte dag, maar nog wel steeds een goede dag", stelde hij dan ook.

"We hadden natuurlijk nog wat meer rondjes kunnen rijden, maar we zitten in ieder geval op de goede weg. Bovendien ben ik vooral weer blij met meer dan honderd afgelegde rondjes."

Verstappen stapt vrijdag opnieuw in de auto, als de laatste testdag op het Circuit de Catalunya op het programma staat. Donderdag wordt zijn plaats ingenomen door teamgenoot Pierre Gasly. De eerste Grand Prix wordt op 17 maart in Australië verreden.