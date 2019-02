Max Verstappen heeft een productieve testdag in Barcelona afgesloten met de zesde tijd. De coureur van Red Bull Racing kwam woensdag tot 128 rondes.

De 21-jarige Nederlander reed vooral in de middagsessie lang aan één stuk door, al was hij minder productief dan in de ochtend. Toen kwam hij tot 69 rondes. Daar voegde hij in de middag nog eens 59 rondes aan toe.

Verstappen kwam 's middags niet meer aan zijn snelste tijd, die hij al in de ochtend klokte. Zijn tijd van 1.18,395 bleek goed voor de zesde stek. Carlos Sainz, die zijn tijd van de ochtend evenmin verbeterde, sloot de dag in zijn McLaren als snelste af: 1.17,144.

Ferrari kwam in de middag niet meer tot een volledige ronde, nadat Sebastian Vettel in de ochtend hard crashte. De Italiaanse renstal wilde eerste kijken wat de oorzaak van zijn schuiver was. Teamgenoot Charles Leclerc reed in de slotfase alleen nog een installatieronde.

Tijden en aantal rondes zesde testdag 1. Carlos Sainz (McLaren) 1.17,144 - 130 rondes

2. Sergio Pérez (Racing Point) 1.18,842 - 88 rondes

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.18,195 - 40 rondes

4. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1.18,209 - 113 rondes

5. Romain Grosjean (Haas) 1.18,330 - 120 rondes

6. Max Verstappen (Red Bull) 1.18,395 - 128 rondes

7. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1.18,682 - 101 rondes

8. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.18,941 - 74 rondes

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.18,943 - 102 rondes

10. Nico Hülkenberg (Renault) 1.19,056 - 58 rondes

11. Robert Kubica (Williams) 1.19,367 - 130 rondes

12. Daniel Ricciardo (Renault) 1.22,597 - 72 rondes

13. Charles Leclerc (Ferrari) geen tijd - 1 ronde

Verstappen na lange stint lang binnen

Sainz en Robert Kubica (Williams) waren de meest productieve coureurs tijdens de zesde testdag. Zij kwamen allebei tot 130 rondes, twee meer dan Verstappen. Ook de coureurs van Renault kwamen samen tot 130 rondes, terwijl die van Mercedes zelfs boven de 170 uitkwamen.

Verstappen stond na zijn lange stint in de middag geruime tijd binnen. De versnellingsbak van de RB15 werd gecheckt. De Limburger kwam in het laatste half uur nog wel naar buiten, maar deed geen poging meer om snelle rondes te klokken. Hij beperkte zich tot een tiental pitstops.

Verstappen komt vrijdag op de laatste testdag nogmaals in actie. Zijn teamgenoot Pierre Gasly neemt donderdag het stuur van de RB15 over. De eerste race wordt op 17 maart in Australië verreden.