Sebastian Vettel weet niet wat er precies misging met zijn Ferrari tijdens de ochtendsessie van de zesde testdag in de Formule 1. De Duitser crashte halverwege de sessie op het circuit in Barcelona.

"We weten niet veel meer dan wat iedereen al weet", zegt Vettel woensdag tegen onder meer Motorsport.com.

De viervoudig wereldkampioen schoof in de derde bocht van de baan en belandde in de bandenstapel. Hij werd wel naar het medisch centrum gebracht, maar daar werd vastgesteld dat hij niets aan de crash heeft overgehouden.

"Ik ging de derde bocht in en had het gevoel dat er linksvoor iets mis was", aldus Vettel. "Vervolgens was er niets meer wat ik kon doen om een crash te voorkomen. Ik had vanaf dat moment geen controle meer over de auto en ging recht de muur in."

Vettel in actie tijdens de zesde testdag in Barcelona. (Foto: ANP)

Ferrari denkt dat mechanisch probleem oorzaak van crash was

Volgens Ferrari was een mechanisch probleem de oorzaak van het incident, maar de Italiaanse renstal doet nog onderzoek naar wat er precies misging met de SF90.

"We werken er keihard aan om erachter te komen wat er aan de hand was", laat Vettel weten. "We moeten heel voorzichtig zijn en erachter komen wat precies het probleem was, dus daar is iedereen op het circuit en in Maranello dan ook druk naar aan het kijken."

Door de crash kwam Vettel tot veertig rondes in de ochtendsessie, die vanwege het incident veertig minuten stillag. Zijn auto had aanzienlijke schade.

Later woensdag werd de middagsessie op het Circuit de Catalunya afgewerkt. Daarbij kwam onder anderen Max Verstappen in actie.