Max Verstappen heeft woensdag 69 rondes gereden en de derde tijd geklokt namens Red Bull Racing tijdens de ochtendsessie van de zesde testdag in de Formule 1. Ferrari-rijder Sebastian Vettel crashte op Circuit de Catalunya in Barcelona.

Verstappen kende een productieve ochtend, want verder slechtten alleen Valtteri Bottas van Mercedes (75 rondes) en oud-teamgenoot Daniel Ricciardo (die namens Renault tot 72 rondes kwam) de grens van zestig rondes.

Verstappen noteerde met 1.18,395 zijn snelste rondetijd. Carlos Sainz van McLaren was met 1.17,144 duidelijk de snelste in Barcelona, al reed hij als enige op de zachtste band en zeggen tijden nog weinig. Ook Vettel (1.18,195) was sneller dan Verstappen.

Halverwege de ochtend viel Verstappen in zijn door Honda-motor aangedreven RB15 even stil aan het einde van de pitstraat, maar er leek geen sprake van grote problemen. De 21-jarige Limburger kon zijn weg niet veel later vervolgen.

Resultaten ochtendsessie zesde testdag 1. Valtteri Bottas - 75 rondes (1.18,941)

2. Daniel Ricciardo - 72 rondes (1.22,597)

3. Max Verstappen - 69 rondes (1.18,395)

4. Romain Grosjean - 57 rondes (1.19,717)

5. Carlos Sainz - 56 rondes (1.17,144)

6. Kimi Räikkönen - 43 rondes (1.19,194)

7. Robert Kubica - 42 rondes (1.19367)

8. Sebastian Vettel - 40 rondes (1.18,195)

9. Daniil Kvyat - 36 rondes (1.19,060)

10. Sergio Pérez - 29 rondes (1.19,202)

Vettel moet sessie afbreken

De problemen waren groter voor Vettel, die niet lang daarna van de baan schoof in de derde bocht. De Ferrari-coureur had zeer waarschijnlijk te maken met mechanische problemen en belandde in de bandenstapel.

Vettel kwam er zelf ogenschijnlijk ongedeerd van af, al moest de viervoudig wereldkampioen wel een medische check ondergaan. De auto van de Duitser had aanzienlijke schade en de ochtendsessie lag geruime tijd stil.

De middagsessie begint woensdag om 14.00 uur en ook dan zal Verstappen op het circuit verschijnen, net als komende vrijdag. Donderdag is het evenals dinsdag de beurt aan teamgenoot Pierre Gasly.

Verstappen nam vorige week op maandag en woensdag plaats in de RB15 voor de eerste tests richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Hij kwam toen in totaal tot 237 rondes.