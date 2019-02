Red Bull Racing-coureur Pierre Gasly heeft de eerste dag van de tweede testweek in Barcelona dinsdag afgesloten als productiefste coureur. Valtteri Bottas kwam vanwege problemen met zijn Mercedes nauwelijks in actie tijdens de middagsessie.

Gasly, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, reed in totaal 136 ronden op het Circuit de Catalunya. Daarvan legde de Fransman er 61 in de ochtendsessie af. Haas-coureur Kevin Magnussen kwam tot 130 ronden.

De 23-jarige Gasly klokte met 1.17,715 de tweede tijd tijdens de eerste testdag. Hij moest alleen McLaren-coureur Lando Norris voor zich dulden. De pas negentienjarige Brit was verrassend slechts zes duizendste van een seconde sneller.

Wel kwam Gasly tot de snelste tijd van Red Bull in de testweken. Die had hij met 1.18,647 ook al in de ochtendsessie gereden.

Vorige week reed Gasly met 1.18,780 zijn snelste ronde in de eerste testweek, terwijl Verstappen 1.18,787 als beste tijd noteerde. De Nederlander komt woensdag en vrijdag weer in actie.

Tijden en aantal ronden vijfde testdag 1. Lando Norris (McLaren) 1.17,709 - 80 ronden

2. Pierre Gasly (Red Bull) 1.17,715 - 136 ronden

3. Lance Stroll (Racing Point) 1.17,824 - 82 ronden

4. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.17,925 - 81 ronden

5. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.18,589 - 99 ronden

6. Charles Leclerc (Ferrari) 1.18,651 - 29 ronden

7. Kevin Magnussen (Haas) 1.18,769 - 130 ronden

8. Alexander Albon (Toro Rosso) 1.19,202 - 103 ronden

9. George Russell (Williams) 1.19,662 - 119 ronden

10. Daniel Ricciardo (Renault) 1.20,107 - 77 ronden

11. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.20,167 - 7 ronden

12. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.20,332 - 83 ronden

13. Nico Hülkenberg (Renault) 1.20,348 - 80 ronden

Bottas komt door technische problemen nauwelijks in actie

Achter de naam van Bottas stond lange tijd slechts één ronde. Mercedes moest de motor van de Fin vervangen vanwege problemen met de oliedruk.

Hierdoor kon Bottas alleen aan het einde van de sessie nog een aantal ronden afleggen. Wereldkampioen Lewis Hamilton reed in de ochtend wel 83 ronden voor Mercedes. De Brit leek zich daarbij niet op snelle rondetijden te richten.

Ferrari kende in de ochtend problemen met de auto van Charles Leclerc. Het koelingssysteem moest extra getest worden, waardoor de Monegask slechts 29 ronden aflegde. Sebastian Vettel kwam in de middag wel tot 81 ronden in zijn Ferrari.

De middagsessie werd aan het einde korte tijd onderbroken met een rode vlag omdat Norris net als in de ochtend in het grind was beland. Hij kwam daarna niet meer in actie.

De tweede testweek in Barcelona duurt tot en met vrijdag. De eerste Grand Prix van het jaar is op 17 maart in Australië.