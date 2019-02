Nico Rosberg is onder de indruk van het talent van Max Verstappen. De Duitse voormalig wereldkampioen denkt dat de coureur van Red Bull Racing niet onderdoet voor Lewis Hamilton.

"Max is erg speciaal. Qua pure snelheid zit hij op hetzelfde niveau als Lewis", zegt Rosberg, die tussen 2013 en 2016 een coureursduo vormde met vijfvoudig wereldkampioen Hamilton bij Mercedes.

De 33-jarige Rosberg greep in 2016 de wereldtitel na een spannende strijd met Hamilton en beëindigde kort daarna zijn carrière. Toch had hij graag nog met Verstappen in één team gereden.

"Ik was die uitdaging graag aangegaan. Je krijgt het beste gevoel als je iemand die heel goed is kan verslaan in dezelfde auto", vertelt hij in een YouTube-video.

"Als dat zou lukken, dan zou me dat erg veel voldoening geven. Daarom zou ik hem graag als teamgenoot hebben gehad."

'Max is als tegenstander grootst mogelijke gevaar'

In het jaar van zijn wereldtitel was Rosberg erg bevreesd voor de jonge Verstappen, die soms roekeloos reed en in de Red Bull vaak kort achter de auto's van Mercedes eindigde.

"Max als tegenstander is het grootst mogelijke gevaar. In de laatste vier races op weg naar mijn wereldtitel reed hij vaak naast me op de baan. Dat was echt niet goed, het was een ultrahoog risico."

Rosberg vindt dat Verstappen in zijn vier seizoenen in de Formule 1 is uitgegroeid tot een van de beste coureurs ter wereld. Hij snapt wel dat Daniel Ricciardo ervoor koos om Red Bull te verlaten en naar het lager aangeschreven Renault vertrok.

"Op een bepaalde manier was Max een bedreiging voor Daniels carrière. Als Max op lange termijn de overhand zou krijgen, dan was dat min of meer het einde van Daniels droom om wereldkampioen te worden."

"Daniel heeft alles wat nodig is om wereldkampioen te worden, maar Max is crazy special. Bij Renault kan Ricciardo de leider van het team worden en krijgt hij kans om met het team te groeien. Dat gaat alleen wel heel veel jaren duren."

Verstappen komt op woensdag en vrijdag in actie tijdens de tweede testweek in Barcelona. De coureurs bereiden zich op het Circuit de Catalunya voor op het seizoen, dat op 17 maart begint met de Grand Prix van Australië.