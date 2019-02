Teambaas Toto Wolff sluit niet uit dat Mercedes in de strijd om de wereldtitel in 2019 niet alleen concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari krijgt. De Oostenrijker is tijdens de eerste testweek onder indruk geraakt van de teams die normaal gesproken als outsiders worden gezien.

Ferrari, de voornaamste concurrent van Mercedes, zette vorige week op het Circuit de Catalunya in Barcelona imponerende tijden neer en kwam tot veel ronden, maar ook de teams uit de middenmoot hebben in de eerste testweek een goede indruk gemaakt op Wolff.

"Ik zie veel concurrenten om me heen. Red Bull is altijd competitief en Ferrari is alleen maar sterker geworden, maar daarachter was Renault het snelste team tijdens de testdagen", zegt Wolff maandag in gesprek met Autosport.

"Ook Toro Rosso en Alfa Romeo waren heel erg goed. Er kan in mijn ogen een situatie ontstaan waarin er een aantal teams heel dicht bij elkaar komen te staan en er verrassingen in het verschiet liggen."

Mercedes, Ferrari en Red Bull hebben de laatste jaren weinig te duchten van andere teams in de Formule 1. In het afgelopen seizoen eindigde slechts één keer een coureur die niet voor een topteam rijdt op het podium; Sergio Pérez van Force India (nu Racing Point) werd derde in de Grand Prix van Azerbeidzjan, achter Kimi Räikkönen (Ferrari) en winnaar Lewis Hamilton (Mercedes).

Lewis Hamilton veroverde in 2018 zijn vijfde wereldtitel. (Foto: ANP)

Ook Hamilton wil nog niemand uitsluiten

Hoewel veel teams tijdens de testdagen de nadruk leggen op het rijden van veel rondes en niet zozeer op de tijden letten, denkt Hamilton net als Wolff dat de concurrentie voor Mercedes groter zal zijn in 2019. De regerend wereldkampioen vindt het daarom moeilijk om een voorspelling te doen over de titelkandidaten.

"Ik denk dat je op dit moment niemand uit kunt sluiten", aldus Hamilton, die in 2018 voor de vijfde keer in zijn loopbaan de wereldtitel veroverde. "Er zijn momenteel minstens zes coureurs die de potentie hebben om mee te doen (om de titel, red.), maar dat moeten we afwachten."

"We zijn nu nog aan het testen en ik kijk niet echt naar wat de andere teams doen. Iedereen werkt ook een ander programma af. Ik kijk alleen naar mijn eigen data om de auto zo goed mogelijk te begrijpen."

De tweede testweek begint dinsdag in Barcelona en duurt tot en met vrijdag. Het Formule 1-seizoen gaat op zondag 17 maart officieel van start met de Grand Prix van Australië.